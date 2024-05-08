إعلامي: الزمالك يدرس تقديم احتجاج رسمي لاتحاد الكرة.. لهذا السبب

كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل احتجاج نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أمير هشام : الزمالك يدرس الاحتجاج على إرسال الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية عقب نهاية الدور الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.