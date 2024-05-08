آنسات طائرة الأهلي يفوز على الزمالك ببطولة الجمهورية

حقق فريق آنسات النادي الأهلي لكرة الطائرة 19 سنة فوزًا مهمًّا على حساب فريق الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

‏‎استضافت صالة نادي الزمالك المباراة التي تفوق خلالها الأهلي بفضل الاستقبال والإرسال والإعداد وحائط الصد والضربات الساحقة، ليحقق فوزًا مستحقًّا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

‏‎وأثنى الجهاز الفني على ما قدمته اللاعبات في اللقاء من أداء مميز والتزام بالتعليمات، مما ساهم في حسم اللقاء.

ومن المقرر أن يواجه ناشئات طائرة الأهلي نظيره دلفي في نهائي بطولة الجمهورية على صالة المقاولون العرب.



