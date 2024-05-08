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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شطب الفطيرة الروسية من قائمة غداء ماكرون ونظيره الصيني

ماكرون ونظيره الصيني
ماكرون ونظيره الصيني

أعلنت صحيفة La Dépêche الفرنسية، أنه تم تعديل وجبة الغداء بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جين بينج وشطب "الفطيرة الروسية" من القائمة بسبب اسمها.

ووفقا للصحيفة، خطط المشرفون على تحضير المأدبة لتقديم طبق حلويات يسمى "الفطيرة الروسية" للرئيسين، والذي أحبه الزعماء الفرنسيون.

ولكن تم استبداله بحلوى التوت بسبب الاسم. 

و"الفطيرة الروسية"، مصنوعة من لوز القرم ومرشوشة بمسحوق من السكر يشبه الثلج.

يشار إلى أن الرئيسين زارا جبال البيرينيه، وتم تقديم وجبة الغذاء لهما في مطعم Etape du Berger الواقع على ارتفاعات عالية، والذي يديره صديق للرئيس الفرنسي.

وتألفت القائمة بالكامل من الأطباق الإقليمية، وكان أحدها عبارة عن فطيرة تسمى "الروسية" في فرنسا، ولكن تم استبدالها بفطيرة التوت بسبب تسميتها.

وبحسب الصحيفة ظهرت "الفطيرة الروسية" في جبال البيرينيه في عشرينيات القرن الماضي وتتكون من عجينة بسكويتية مع اللوز ومغطاة ببودرة السكر.

الفرنسي إيمانويل ماكرون الصيني شي جين بينج إيمانويل ماكرون شي جين بينج ماكرون

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