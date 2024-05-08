شاهد.. انتشار لافتات "ممنوع الموبايل والتدخين" في لجان امتحانات الترم الثاني بالمدارس

انتشرت في جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024 في مختلف المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، لافتات ممنوع اصطحاب المحمول وممنوع التدخين.

وصدرت تعليمات رسمية لجميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024 بجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، تشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين في لجان امتحانات الترم الثاني 2024

كما شدد التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم إلى لجان امتحانات الترم الثاني 2024 ، على عدم اصطحاب السماعات، والساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائياً في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 ، مع التأكيد على أن مخالفة هذه التعليمات تعد جريمة تؤدى إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش مع إلغاء امتحانه وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.

وشملت التعليمات الصادرة إلى لجان امتحانات الترم الثاني 2024 في المدارس ، ضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالإمتحانات وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة .

وتنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية وفقا للجداول المعلنة في المديريات والإدارات التعليمية.

وكان قد شدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على إعلان جداول الامتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة وواضحة .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : إن امتحانات الترم الثاني 2024 ليست موحدة على مستوى الإدارة التعليمية.

وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : على مراعاة التصحيح بدقة والرصد أولاً بأول فى الشيت سواء كانت درجات أو تقديرات .

لجان امتحانات الترم الثاني 2024

لجان امتحانات الترم الثاني 2024