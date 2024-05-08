شاومينج ينشر صور امتحان عربي أولى ثانوي الإلكتروني بالجيزة|ويناشد الطلاب بمتابعة الحل

بدأت جروبات شاومينج عبر تليجرام في نشر صور قيل إنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني بإدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة إلكترونيا على التابلت.

وكتب شاومينج : تابع حل أولى ثانوي الجيزة إدارة الصف التعليمية.

وكان قد كتب ادمن جروب شاومينج على تليجرام رسالة عاجلة للطلاب الموجودين في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 الآن، ناشدهم خلالها بسرعة تصوير الامتحان وإرساله عبر تليجرام لبدء عملية الغش الإلكتروني.

حيث قال شاومينج عبر تليجرام : صور الامتحان بتاعك مع ذكر اسم المحافظة والإدارة وابعت هنا علشان تستلم الحل.

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية جميع الطلاب من الانسياق وراء جروبات شاومينج واعوانه سواء على تليجرام او فيس بوك، حيث تم التأكيد على أن أي محاولة للغش او لتصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وتم التشديد على منع الطلاب من حيازة السماعات، أوالساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائياً ، مع تحذير الطلاب من أن أي محاولة للغش ستعتبر ستؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء الامتحان للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.