محمد رياض: المسرح المصري قادر على استعادة مجده.. ولدينا مواهب شابة مبهرة

أكد الفنان محمد رياض أن المسرح المصري ما زال قادرًا على استعادة مكانته التاريخية وجذب الجماهير من جديد، مشددًا على أن نجاح أي عمل مسرحي يرتبط باحترام عقل المشاهد وتقديم محتوى يليق به، سواء كان عملاً كوميديًا أو دراميًا.

وقال رياض، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، إن الحديث عن انتهاء زمن ازدهار المسرح غير صحيح، موضحًا أن الجمهور لا يزال يبحث عن الأعمال الجيدة والقادرة على تقديم تجربة فنية حقيقية، مضيفًا: "إذا احترمت المشاهد واحترمت ما تقدمه له، سيعود إليك ويمنحك ثقته".

وأشار إلى أن متابعته لعروض المهرجان القومي للمسرح كشفت عن وجود جيل جديد من المبدعين يمتلك قدرات استثنائية في التمثيل والكتابة والإخراج، مؤكدًا أن بعض العروض التي شاهدها كانت مبهرة إلى حد كبير، وقال: "لدينا مواهب شابة عظيمة في كل عناصر العمل المسرحي، وبعض ما شاهدته فاق التوقعات".

آليات اختيار العروض المشاركة

وأوضح رئيس المهرجان القومي للمسرح أن اختيار العروض يتم عبر مسارين؛ الأول خاص بالعروض التي ترشحها جهات الإنتاج المختلفة، والثاني من خلال لجنة مشاهدة تضم نخبة من كبار المسرحيين تتولى تقييم واختيار العروض المستقلة أو التي لا تمتلك جهة إنتاج واضحة.

وأكد أن لجان المشاهدة تعتمد على معايير دقيقة في الاختيار، أبرزها الخبرة والمصداقية والحيادية، بما يضمن تقديم أفضل الأعمال للجمهور خلال فعاليات المهرجان.

شروط المشاركة في المهرجان

وكشف رياض عن أبرز شروط قبول العروض بالمهرجان، موضحًا أن العرض يجب ألا يكون قد مر على إنتاجه أكثر من عام، وألا تتجاوز مدته ساعتين، مع ضرورة وجود جهة إنتاج معتمدة للعمل.

وأضاف أن بعض الفرق الشابة تسعى أحيانًا للمشاركة بعروض سبق تقديمها داخل الجامعات، إلا أن إدارة المهرجان تحرص على الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لضمان العدالة بين جميع المشاركين.

دعوة لتوثيق العروض المسرحية

واختتم محمد رياض تصريحاته بالتأكيد على أهمية تصوير وتوثيق العروض المسرحية المتميزة وإتاحتها للجمهور، مشيرًا إلى أن هناك أعمالًا تستحق المشاهدة على نطاق أوسع لما تحمله من قيمة فنية وإبداعية كبيرة، مؤكدًا أن المسرح المصري لا يزال يملك طاقات واعدة قادرة على صناعة مستقبل أكثر إشراقًا للفن والثقافة.