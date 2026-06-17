"انتحار معلن" من مصر إلى مهرجان سيبيو الدولي للمسرح برومانيا

تواصل مسرحية "انتحار معلن" رحلتها الناجحة على الساحة الدولية، بعد أن حققت حضورًا لافتًا وإشادات نقدية وجماهيرية واسعة في عدد من المهرجانات والمحافل المسرحية العالمية.

وتستعد مسرحية "انتحار معلن" للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان سيبيو الدولي للمسرح برومانيا، أحد أهم وأكبر المهرجانات المسرحية في العالم، وذلك من خلال رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك التي تسجل بهذه المشاركة حضورها الأول في تاريخها ضمن فعاليات المهرجان الدولي.

ويمثل العرض كلًا من مصر والمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس أهمية التعاون الثقافي والفني العربي، وتؤكد قدرة المسرح العربي على الحضور والمنافسة في المحافل الدولية الكبرى.

مسرحية "انتحار معلن" من تأليف الكاتب السعودي الدكتور سامي الجمعان، وإخراج الفنان والمخرج المصري مازن الغرباوي، وبطولة الفنانة إيمان يوسف، فيما يتولى أحمد أمين تصميم الإضاءة، ويقدم رضا صلاح الديكور وتقنيات المابينج، بينما يضع الموسيقى التصويرية الدكتور طارق مهران، وتتولى الدكتورة مروة عودة تصميم الأزياء.



وتأتي مشاركة العرض ضمن توجه رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك نحو تعزيز الحضور العربي على الساحة المسرحية الدولية، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي والفني بين المسرحيين العرب ونظرائهم حول العالم، من خلال تقديم أعمال تعكس ثراء التجارب الإبداعية العربية وتنوعها.

ومن المنتظر أن يحظى العرض باهتمام جمهور ورواد مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، الذي يعد منصة عالمية بارزة تجمع سنويًا نخبة من الفرق والفنانين والمبدعين من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور سامي الجمعان أن هذه المشاركة تمثل رسالة مهمة عن تطور الحركة المسرحية العربية، قائلًا: “وجود انتحار معلن في مهرجان سيبيو ليس مجرد مشاركة فنية، بل هو تأكيد على أن المسرح العربي أصبح حاضرًا بقوة في المشهد الثقافي الدولي”.

وأضاف: "نحن لا نقدم عرضًا مسرحيًا فقط، بل نقدم رؤية عربية معاصرة قادرة على المنافسة والتأثير، ونتطلع إلى أن تكون هذه المشاركة بداية لوجود عربي أوسع في أهم المهرجانات العالمية."