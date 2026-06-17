بعد تعاونهما في ورد وفل وياسمين.. أحمد عبدالوهاب ينعى محمد مرزبان

حرص الفنان أحمد عبدالوهاب على نعي الفنان محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، معبرًا عن حزنه لوفاته، ومقدمًا التعازي إلى أسرته ومحبيه، وذلك بعد مشاركتهما معًا في مسلسل «ورد على فل وياسمين»، الذي يُعد آخر أعمال الراحل.

وكتب عبدالوهاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء فى وفاة الفنان محمد مرزبان سائلين المولىٰ عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»



وكان الفنان الراحل، تعرض لحادث سير مروع على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوى، إثر انقلاب الدراجة النارية التى كان يستقلها بعد اصطدامها بسيارة. ونُقل إلى المستشفى فى حالة حرجة عقب الحادث، بعد إصابته بنزيف داخلى بالمخ والصدر والبطن، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. وخضع لتدخلات جراحية عاجلة فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب والعظام، إلا أن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الخمسة الماضية حتى وافته المنية.