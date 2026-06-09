أحمد عبد الوهاب: ردود الفعل على مسلسل ورد على فل وياسمين فاقت التوقعات

حل الفنان أحمد عبد الوهاب، ضيفا على الإعلامي عمرو اديب، للحديث عن كواليس مسلسل " ورد على فل وياسمين".



وقال أحمد عبد الوهاب في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" ردود الفعل على مسلسل ورد على فل وياسمين فاقت التوقعات ".

وتابع أحمد عبد الوهاب :" أنا مش بنزل الشارع كتير لكن والدتي مبسوطة بشكل كبير بسبب نجاح مسلسل ورد على فل وياسمين ".

وأكمل أحمد عبد الوهاب :" أوعد الجمهور باستمرار الاستمتاع بالحالة الفنية المتميزة التي كونها المسلسل ".

ولفت أحمد عبد الوهاب :" قمنا بتطوير السيناريو بالتعاون مع المؤلف والمخرج كي يظهر المسلسل والحوار على أكمل وجه .

