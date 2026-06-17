امير رمسيس ينعي محمد مرزبان بكلمات مؤثرة

حرص المخرج أمير رمسيس، على نعى الفنان محمد مرزبان، الذى غيبه الموت، صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 67 عامًا، متأثرا بإصابات بالغة تعرض لها إثر حادث سير مروع على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوى، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية.

وكتب أمير عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حزنت لرحيل الفنان محمد مرزبان فى الحادث الاليم.. ربما كان رحيله المفجع باب لمراجعة اجراءات السلامة على الطرق وتشديد العقوبة على المخالفين على الطرق السريعة».

كان الفنان الراحل، تعرض لحادث سير مروع على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوى، إثر انقلاب الدراجة النارية التى كان يستقلها بعد اصطدامها بسيارة.

ونُقل إلى المستشفى فى حالة حرجة عقب الحادث، بعد إصابته بنزيف داخلى بالمخ والصدر والبطن، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. وخضع لتدخلات جراحية عاجلة فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب والعظام، إلا أن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الخمسة الماضية حتى وافته المنية.