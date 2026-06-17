أميرة فتحي: «الحافي» تجربة مختلفة.. ويحارب الدجل والخرافات

انتهت الفنانة أميرة فتحي من تصوير مشاهدها في فيلم «الحافي»، الذي تجسد خلاله شخصية «لؤلؤ»، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة فنية مختلفة على مستوى الموضوع والشخصيات.

وقالت أميرة فتحي إن شخصية «لؤلؤ» تعد من أكثر الشخصيات التي استمتعت بتقديمها، خاصة أنها مختلفة عن الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني، كما أنها بعيدة عن شخصيتها الحقيقية.

وأوضحت: «إن شخصيتها في فيلم الحافي تبدو للوهلة الأولى شخصية مغلوبة على أمرها، إلا أنها تمتلك قدرًا كبيرًا من الذكاء، وتختار مصيرها بنفسها وفقًا لمسار خاص بها داخل الأحداث».

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج مازن الجبلي، مؤكدة أنه يقدم رؤية مختلفة ومميزة من خلال الفيلم، الذي ينتمي إلى أجواء صوفية غير تقليدية.

وأضافت أن «الحافي» يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي، ورانيا فريد شوقي، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وعلاء مرسي، مشيرة إلى سعادتها بالعمل مع هذه المجموعة الكبيرة من الفنانين.

وأكدت أميرة فتحي أن الفيلم يحمل العديد من الرسائل الإنسانية والاجتماعية المهمة، ويناقش قضايا عميقة، من بينها مواجهة الدجل والخرافات، لافتة إلى أن جميع المشاركين في العمل بذلوا مجهودًا كبيرًا أمام الكاميرا وخلفها من أجل تقديم فيلم يليق بالمشاهدين.

حب السينما ودعم المهرجانات:

وعن عودتها إلى السينما، أوضحت أن السينما تظل حبها الأول، يليها المسرح والتليفزيون، مؤكدة أنها لم تبتعد عنها كما يعتقد البعض، فقد أنتجت وشاركت في بطولة فيلم سينمائي ولكنه لم يُعرض حتى الآن.

وشددت أميرة فتحي على أنها تفضل اختيار أعمالها بعناية، ولا تنشغل بعدد الأعمال التي تقدمها بقدر اهتمامها بجودتها وتأثيرها لدى الجمهور، مشيرة إلى أنها اعتذرت خلال الفترة الماضية عن عدد من المشروعات الفنية، ومنها 4 مسلسلات تليفزيونية وفيلم سينمائي، إيمانًا منها بأهمية الحفاظ على الثقة التي بنتها مع المشاهدين على مدار مشوارها الفني، خاصة أنها كونت ذاكرة من أفلامها لدى المشاهدين، ولن تشارك في أعمال فنية لمجرد التواجد.

وعن دعمها للمهرجانات الفنية المصرية، سواء بالحضور أو من خلال الدعم المادي الذي تقدمه عبر شركتها الخاصة، أكدت أن هذه القناعة ترجع إلى ما تعلمته من رموز الفن المصري الكبار، وفي مقدمتهم الفنان الراحل نور الشريف، مشيرة إلى أن دخولها مجال الإنتاج جاء بدافع حبها للمهنة ورغبتها في المساهمة في دعم الصناعة الفنية.