75 دقيقة.. القائم يحرم سيراميكا كليوباترا من هدف في شباك المحلة

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة سيرميكا كليوباترا وغزل المحلة بعد مرور 75 دقيقة، في اللقاء الذي يقام على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة ضاغطا، وسدد أول تسديدة في الدقيقة الأولى لكنها مرت فوق المرمى.

أخطر فرص المباراة كانت لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 15، بعد كرة طولية من خالد صبحي حولها شادي حسين من لمسة واحدة نحو المرمى، لكن عمرو شعبان حارس المرمى حولها إلى ركلة ركنية.

واصل سيراميكا كليوباترا ضغطه خلال الشوط الأول بقيادة الثلاثي الهجومي محمد إبراهيم وباسم مرسي وشادي حسين، وحاول غزل المحلة اللعب على سلاح المرتدات.

أولى هجمات الشوط الثاني كانت لفريق سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 55 من تصويبة لـ محمد إبراهيم لكن تصدى لها حارس مرمى غزل المحلة.

وسدد حميد مادو لاعب غزل المحلة تصويبة في الدقيقة 67، لكنها مرت بجانب مرمى سيراميكا كليوباترا.

وأطلق شادي حسين تصويبة في الدقيقة 71 من داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر لفريق غزل المحلةز

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم.

خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين .