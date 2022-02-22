خبير اقتصادي يطالب بإصدار وثيقة تأمين لمراقبي الامتحانات

قال محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالى إن وقعة اعتداء أولياء الأمور على المعلم الذى يرأس لجنة امتحانات، تكررت، ما يتطلب حماية المدرسين والتأمين على حياتهم.

وثيقة تأمينية

وأضاف المغربي لـ"صدى البلد" أن تعرض المعلم للاعتداء سواء كان مراقب أو ملاحظ أو رئيس لجنة يتطلب بجانب تأمينه الشرطى، إصدار وثيقة تأمينية خاصة لتغطية المخاطر التى قد يتعرض لها خلال أداء مهامه كمراقب أو رئيس اللجنة لتوفير الحماية له من أى إصابة أو مرض مفاجئ أو لا قدر الله الوفاة خلال تأدية مهامه أثناء الامتحانات.

ودعا إلى ضرورة سرعة محاربة ظاهرة غش الطلاب التى تمثل تهديدا للكيان الاقتصادى والاجتماعى بالدولة.

وأوضح محمد المغربي، أن وثيقة التأمين أصبحت تمثل ضرورة هامة فى ظل تكرار الاعتداءات خاصة فى امتحانات الثانوية العامة وغيرها من مراحل التعليم العام لأنه إذا خرج المعلم سليما من اللجنة تحت حماية الشرطة فإنه من الممكن أن يتعرض للضرب خارج اللجنة، وهذا الأمر حدث كثيرا بلجان الثانوية العامة وعلى ذلك فإن حياته معرضة للمخاطر بخلاف الإصابة والضرر النفسي من مهانة له كقيمة كبيرة للعلم والمجتمع بأكمله .

واقعة الاعتداء على معلمة الدقهلية



وتعرضت إحدى المعلمات بمدرسة الشهيد الشقرى بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالمنصورة للضرب من أولياء الامور لرفضها الغش فى لجنة امتحانات الاعدادية واستطاعت الشرطة إخراجها وحمايتها من ذلك الإعتداء الجماعى، وتعرض أيضاً رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الاعدادية للإعتداء بالضرب بالطوب بعد انتهاء اللجنة نتيجة رفضه الغش فى لجنته.

