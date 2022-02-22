عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يطالب بإصدار وثيقة تأمين لمراقبي الامتحانات

اصدار وثيقة تأمينية
اصدار وثيقة تأمينية لحماية مراقبى الامتحانات

قال محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالى إن وقعة اعتداء أولياء الأمور على المعلم الذى يرأس لجنة امتحانات، تكررت، ما يتطلب حماية المدرسين والتأمين على حياتهم.

وثيقة تأمينية

وأضاف المغربي لـ"صدى البلد" أن تعرض المعلم للاعتداء سواء كان مراقب أو ملاحظ أو رئيس لجنة يتطلب بجانب تأمينه الشرطى، إصدار وثيقة تأمينية خاصة لتغطية المخاطر التى قد يتعرض لها خلال أداء مهامه كمراقب أو رئيس اللجنة لتوفير الحماية له من أى إصابة أو مرض مفاجئ أو لا قدر الله الوفاة خلال تأدية مهامه أثناء الامتحانات.

ودعا إلى ضرورة سرعة محاربة ظاهرة غش الطلاب التى تمثل تهديدا للكيان الاقتصادى والاجتماعى بالدولة.

وأوضح محمد المغربي، أن وثيقة التأمين أصبحت تمثل ضرورة هامة فى ظل تكرار الاعتداءات خاصة فى امتحانات الثانوية العامة وغيرها من مراحل التعليم العام لأنه إذا خرج المعلم سليما من اللجنة تحت حماية الشرطة فإنه من الممكن أن يتعرض للضرب خارج اللجنة، وهذا الأمر حدث كثيرا بلجان الثانوية العامة وعلى ذلك فإن حياته معرضة للمخاطر بخلاف الإصابة والضرر النفسي من مهانة له كقيمة كبيرة للعلم والمجتمع بأكمله .

 

واقعة الاعتداء على معلمة الدقهلية
 

وتعرضت إحدى المعلمات بمدرسة الشهيد الشقرى بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالمنصورة  للضرب من أولياء الامور لرفضها الغش فى لجنة امتحانات الاعدادية واستطاعت الشرطة  إخراجها وحمايتها من  ذلك الإعتداء الجماعى، وتعرض أيضاً رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الاعدادية للإعتداء بالضرب بالطوب بعد انتهاء اللجنة نتيجة رفضه الغش فى لجنته.
 

وثيقة تأمينية المراقب الامتحانات الشرطة المعلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

حالة اكتئاب وموس حلاقة.. تفاصيل محاولة ذبح حلاق وسط الشارع بالهرم

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

موعد ظهور محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

كورونا موجود.. مستشار السيسي:الوضع الوبائي في مصر مستقر وعجلة الإنتاج تواصل الدوران

إنفوجراف مفصل.. مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر فبراير

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

موضوعات متعلقة

منذ إطلاقها يناير الماضي..الرقابة المالية:67 ألف مواطن اشتروا وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

ترشيحاتنا

أمريكا: روسيا لن تتوقف عند دونباس.. والقادم أسوأ

المصريون القدماء يبهرون العالم.. أول من اخترعوا لفظ التصحر..وجون كيري يتمثل بهم

باحث في الشأن الروسي: مفاوضات سرية الآن لوقف حرب شاملة في أوكرانيا

سمير فرج: روسيا تدعم شرق أوروبا بـ40% من الغاز.. فيديو

خبير اقتصادي يطالب بإصدار وثيقة تأمين لمراقبي الامتحانات

خلال زيارة رسمية للدوحة..قطر وإيران توقعان 14 وثيقة تعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

إصابة المخرج جميل المغازي أثناء تصويره كليب لـ شمس الكويتية .. صور

فوائد زيت حبة البركة .. يمنع الشيب ويجعل الشعر جذابًا في أسابيع

فيديو

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

فيديو جراف.. عصابة الرمال البيضاء .. تفاصيل أكبر شبكة نصب على المواطنين

بثينة رشوان: مخرج المال والبنون استبعدني بسبب رفضي الزواج منه.. فيديو خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ