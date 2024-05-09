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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم 9 مايو

صدى البلد

يرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، الخميس 9-5-2024، في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 2000

 

سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو.

 

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو 

 

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو 

 

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

 

سعر الموزة 295 جنيهاً للكيلو.

 

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

 

سعر اللحوم البقري

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 300 و320 جنيها.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 320 و350 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 و330 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 380 و420 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 350 و400 جنيه.

 

سعر اللحوم في وزارة التموين

 

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

 

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 160 جنيهًا للكيلو.

 

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

 

منافذ وزارة الزراعة

 

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

 

سجّل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

 

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

 

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

 

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 270 جنيهًا.

 

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على الدولة المصرية وتؤثر على السوق.

 

وأضاف “صالح”، في تصريحات تليفزيونية: “رغم الأزمات هناك إتاحة كاملة لجميع السلع في الأسواق المصرية ولا يوجد نقص”.

 

وتابع: “هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة لحل ملف الأعلاف وتخفيض أسعارها في الأسواق”.

 

وأوضح سعيد صالح: “وزير الزراعة يعقد اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لحل أزمة الأعلاف وسوف تحدث انفراجة كبير”.

 

وأكمل: “مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تتواجد في 274 منفذاً على مستوى الجمهورية”.

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