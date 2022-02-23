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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: الأهلي يتصدر تريند تويتر بعد الرباعية أمام المقاصة.. محمود العسيلي يطرح أحدث أغانيه قبل نهاية الشتاء

صدى البلد

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

محمود العسيلي يروج لأحدث أغانيه قبل نهاية الشتاء

مجدي عبد الغني عن أداء ميكيسوني: الماكينة بدأت تطلع قماش

الغزالة رايقة.. حسن المستكاوي بعد مباراة الأهلي والمقاصة

هبة مجدي لـ دنيا عبد العزيز بعد عقد قرانها: "ربنا يحفظكم لبعض"

ياسمين عبد العزيز تتألق في إطلالة جذابة من داخل سيارتها.. شاهد

محمد رمضان يحتفل بتصدره قائمة الفنانين العرب على يوتيوب

بتاريخ اليوم.. منى زكي في أحدث ظهور على إنستجرام
 

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