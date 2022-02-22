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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر: مهنة الطب ما خلقت لشقاء البشر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في حفل تخرج طالبات كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة الدفعة (49)، والتي شهدت تخرج 248 طبيبة، إن اليوم يوم حصاد وحصادنا مشرف، فنحن اليوم أمام سفيرات الأزهر اللاتي سينطلقن إلى المجتمع. 

وطالب رئيس جامعة الأزهر، الخريجات طبيبات المستقبل بضرورة أن يكن سببا في تخفيف آلام الناس لا مصدر شقاء لهم، مؤكدا أن مهنة الطب ما خُلقت لأن تكون سببا في شقاء البشر.

من جانبه قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، إن عمل الطب هو عمل إنساني بامتياز ويحب أن تراعوا الله في هذه المهنة، واعلموا أن الله شرفكم بمنحة من ذات الله حيث جعلكم الله سببا فى تخفيف آلام البشر وشفاء أمراضهم، ويجب عليكم ألا تتاجروا بمهنتكم النبيلة وتراعوا أحوال المرضى دون أن تزيدوا من آلامهم وحاجاتهم.

وقالت الطبيبة الخريجة تغريد كمال، في كلمتها نائبة عن زميلاتها، لقد شرفنا الله عز وجل بأن درسنا الطب تحت ظلال الأزهر الشريف محراب علوم الدين في وطننا والعالم، فبفضل من الله تسلحنا بعلوم الدين والحياة لنجتمع بكم اليوم في دروب النجاح، مضيفة أننا اليوم نبدأ فصلا جديدا في رواية مهنتنا، ونشهد الله أنا ما كنا لنسطر حرفا من فصلها الأول إلا بفضله عز وجل ثم بفضل ما تعلمناه في الأزهر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء العبيسي عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،والدكتور هشام فرهود عميد الكلية السابق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية

الأزهر جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر طب بنات الأزهر آلام الناس

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