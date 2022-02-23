مصطفى الفقي يحكي واقعة تدل على فطنة الملك عبد العزيز بن سعود

قال الدكتور مصطفى الفقى، إن 60% من الباسبورات المصرية تصدر وقت الحج والعمرة وهذا يدل على تعلق المصريين بالأرض المقدسة وعشقه للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.



وأضاف مصطفى الفقي خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الملك عبد العزيز استقبل وفدًا مصرياً برئاسة محمد نجيب والضباط الأحرار في نوفمبر 1953 وجلسوا مع الملك لمدة ساعتين وبعد الاجتماع دخل أبناء الملك عليه يسألونه عن هذا الوفد وقال لهم الملك إن قائد الثورة ليس بينهم وترون أبدًا أن هناك قوة مشاركة بالقاهرة وهناك شخص آخر يقود .



وأكد مصطفى الفقي أن الملك السعودي اكتشف ذلك من خلال ردودهم ومن فطنته اكتشف أن جمال عبد الناصر هو المحرك وهذا فهم سياسي.

