قوافل المسرح المتنقل.. أهالى قرية عرب العوامر يتفاعلون مع أغاني الطرب الأصيل.. شاهد

فى إطار توجيهات أ. د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لتفعيل دور المسارح المتنقلة ووصولها لأقصى المناطق لإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي ببيت ثقافة أبنوب وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة أ. د. أحمد عبد الوكيل، مركز ومدينة أبنوب برئاسة تاج ابو سداح، وذلك ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة.

تتوالي فعاليات القوافل الثقافية للمسرح المتنقل في يومها الثاني على التوالي بقرية عرب العوامر، حيث أقيمت قافلة بمركز شباب العوامر بأبنوب، بدأت فعاليات القافلة بالسلام الوطني وقدمها الشاعر وليد حشمت رئيس نادى الأدب المركزى، أشاد المهندس سراج محمد رئيس مجلس إدارة مركز شباب عرب العوامر بدور القوافل الثقافية للمسرح المتنقل في التنوير الثقافي والفكري بالصعيد والاهتمام بالشباب مؤكدا أن الثقافة هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع،

وقدم عاصم إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الحمام ورشة حكى بعنوان حياة كريمة والتي قدم رؤية جوهرية حول إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كافة القطاعات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تهدف إلى خلق حياة كريمة للمواطن.

وقد أقيمت أمسية شعرية شارك فيها نخبة من كبار أدباء أسيوط وعلى رأسهم الشاعر محمد سعد توفيق والذي قدم مجموعة من القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية والشاعر جلال زيان رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ساحل سليم والذي قدم بعض القصائد الوطنية في عشق الوطن تلاها الموهبة ياسر عثمان الذي قدم مجموعة من الأغاني الوطنية.

على التوازي أقيمت فعاليات معرض كتاب القرية لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف آدم توفيق علاء جلال،

واختتمت فعاليات القافلة بعرض فني لفرقة قصر ثقافة اسيوط للتخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني، حيث قدمت الفرقة العديد من أغاني الطرب الأصيل منها "مصر يابهية، عمار يا اسكندرية، اكدب عليك، على رمش عيونها، بلدي يا بلدي".

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