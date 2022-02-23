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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في مئوية المدرسة المصرية للخط العربي.. موعد ومكان حفل توقيع كتاب خضير البورسعيدي

احتفالية خضير البورسعيدي..
احتفالية خضير البورسعيدي.. مدرسة مصرية في الخط العربي

يقام حفل توقيع لكتاب الخطاط القدير خضير البورسعيدي الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط، وذلك يوم الخميس القادم 24 فبراير 2022م في تمام الساعة الخامسة مساءً ببيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة.

 

ويأتي حفل توقيع الكتاب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، في إطار احتفالية مكتبة الإسكندرية بمئوية المدرسة المصرية للخط العربي.

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ويعد هذا الكتاب واحدًا من المؤلفات البحثية الهامة، حيث جاء كتاب البورسعيدي ليعيد تقديم الخط العربي إلى القارئ والمثقف العربي، ليس بوصفه فنًا عربيًا له أبعاده وجذوره الفنية المختلفة وفقط، بل على أنه مساحة فنية وإبداعية لها حيويتها وتحمل إمكانيات التطور والإبداع. 

 

كذلك شكل هذا الكتاب تمهيدًا لدراسات موسعة عن المدرسة المصرية للخط العربي وروادها وأهم فنانيها.

 

مسيرة أعلام الخط العربي في مصر 

ويشير الدكتور مصطفى الفقي في تقديمه للكتاب إلى دور مصر في توثيق مسيرة أعلام الخط العربي في مصر، وإلى دور مكتبة الإسكندرية كمنارة علمية رائدة، وحافظة لتراث وفنون الأمة المصرية. 


كذلك يُعرض في الاحتفالية فيلم وثائقي من إنتاج مكتبة الإسكندرية، الذي يُلقى الضوء على مسيرة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، الذي يعتبر واحدًا من أهم رواد المدرسة المصرية في الخط العربي في عصرها الحديث؛ تلك المدرسة التي تم تأسيسها عام 1922م، في عصر الملك فؤاد. 


يصاحب الاحتفالية معرض للوحات الخط العربي التي تم إهدائها لمكتبة الإسكندرية من الأستاذ خضير، وبلغت أكثر من 30 لوحة تنوعت بالخط الثلث والديواني والفارسي، وزخارف مذهبة أصلية، وتنضم تلك المجموعة من اللوحات إلى مجموعة لوحات الخط العربي الأصلية التي تقتنيها المكتبة. 

بورسعيد الاسكندرية الأزهر بيت السناري مكتبة الاسكندرية السيدة زينب القاهرة مدير مكتبة الإسكندرية فيلم وثائقي ملتقى الخط العربي الخط العربي

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