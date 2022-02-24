حدث في مثل هذا اليوم عام 1994.. صور

رغم مرور 45 عامًا على رحلة النموذج الأولي، فإن طائرة Lockheed F-117 Nighthawk، المعروفة غالبًا باسم المقاتلة الشبحية، وهي طائرة مذهلة تستحق المشاهدة في الواقع، حيث كان التهرب من الرادار هو الأساس المنطقي لشكلها المتعرج، والذي ألهم منذ ذلك العديد من صناع السيارات.

حدث في مثل هذا اليوم عام 1994

تم صنع سيارة Stealth Tech 1 بواسطة Jim Router الذي عمل في Lotus Elan و McLaren F1 وزميله المهندس Jerry Booen

كان الهيكل مصنوعاً من الألياف الزجاجية والخشب الرقائقي وتم تشطيبه بطلاء أسود غير لامع بينما جاءت القوة من سيارة إيسوزو التي تبلغ 165 حصاناً بسعة 1.6 لتر توربو رباعي، حيث مرت القيادة عبر ناقل حركة رينو 25، كما هو الحال في Elan بينما كان نظام التعليق مستقلًا تماماً.

حدث في مثل هذا اليوم عام 1994

دخلت السيارة تحت مظلة مبطنة بالغاز لتجد مقصورة قيادة جيدة التشطيب بشكل رائع ومريحة مع مقعد راكب خلفها والأكثر إثارة للدهشة أن Router أكد لنا أن "رؤية السائق أفضل بكثير مما تطلبه regs" وإجمالاً كانت تزن 650 كجم فقط.

تم اجراء تجربة من خلال قطع مسافة قصيرة بالسيارة ولكننا ما زلنا نرى أن "خفة الحركة وإمكانية الأداء العالي أمران واضحان".

حدث في مثل هذا اليوم عام 1994

Tech 1 حاليًا SORN، ويبدو أنها لا تزال مملوكة لـ Router.

أنتجت استوديوهات رينو باتريك لو كويمان العديد من السيارات الرائدة في التسعينيات، ولم يكن Argos L’Esprit Nouveau هو الذي جعله ينتقل من الفكرة إلى الإنتاج، وذلك استنادًا إلى منصة Twingoالممتدة، حيث كان من المفترض أن تكون السيارة بمثابة مخطط، وأوضح أحد أعضاء فريق التصميم: "السيارات الخارقة أصبحت الآن قديمة الطراز ونحتاج إلى توفير رغبات والهامات مختلفة".

BMW تتفوق على Golf GTI

غالبًا ما يُنسى أن السلسلة الأولى لم تكن أول صدع لسيارات BMWفي سيارة هاتشباك، ففي عام 1994 قدمت الشركة المجموعة 3 "المبتكرة "، حيث أعطاها مختبرو الطرق خمس نجوم في شكلها الأساسي 316i، بقوة 101 حصانًا.