فان دايك: محمد صلاح يطارد الأرقام القياسية في كل مباراة ويستحق هاتريك

أعرب فرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بفوز الفريق أمام ليدز بسداسية في المباراة التي أقيمت علي استاد انفيلد في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي، إن محمد صلاح نجم الفريق مميز للغاية ويطارد الأرقام القياسية في كل مباراة ويقوم بواجباته الدفاعية والهجومية.

وتابع أن محمد صلاح يخوض المباريات بشغف و تركيز ورغبه حقيقة في إحراز الأهداف وتحقيق نتائج ايجابيه مشددا أنه كان يستحق أمس هاتريك.

وأكمل أن المباراة كانت صعبة والفريق كان لديه مهمة قتالية من أجل تحقيق الفوز.