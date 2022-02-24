سفير الاتحاد الأوروبي: شراكتنا مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة تعكس التزامنا بدعم حقوقها

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر إن شراكة الاتحاد مع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تعكس التزام الاتحاد الأوربي بدعم حقوق المرأة وتمكينها من خلال الفن.

جاء ذلك خلال افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته السادسة، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ، وسفير إسبانيا وهولندا في مصر، والسينارست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل، مديرة منتدى "نوت" ونائب رئيس مجلس أمناء المهرجان والناقد أحمد شوقي، المدير الفني للمهرجان، والسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، والدكتور عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن السينما لغة عالمية، ولها تأثير على رؤية المجتمعات ودور المجتمع في تحقيق المساواة بين الجنسين، ونشر القيم الأساسية، مؤكدًا أن الاتحاد يدعم هذه الفكرة.

وقال "أود أن أشيد بالجهود المصرية لتعزيز وتمكين المرأة في الفن والثقافة وبخاصة السينما".

كما عبر عن سعادته بمشاركة ١٢ دولة من الدول الأعضاء من دول اتحاد الأوروبي بالمهرجان، حيث من المقرر أن يمنح الاتحاد الأوروبي جائزة لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط.