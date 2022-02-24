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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تكشف عنه في الربع الأخير… MG تشوق جمهورها لطراز 4 الجديد

MG4
MG4

استعرضت MG  نموذج لطراز جديد سينضم قريبا بصورة رسمية إلى عائلتها في الربع الأخير من عام 2022.

MG 4

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، أعطت العلامة التجارية الصينية تفاصيل شحيحة جدا عن السيارة الجديدة، وفيديو المعاينة الأولية يترك التفاصيل لخيال المشاهد، لكنها من المؤكد أنها ستكون كهربائية بالكامل، وطولها 4300 ملم و "تم تطويرها مع وضع المستهلك البريطاني في الاعتبار"، بناءً على تلك المواصفات الأساسية الأولية، والقرائن المؤكدة الواردة في الفيديو التشويقي، من المتوقع أن تكون السيارة الجديدة بديلاً و منافسا قويا في قطاع سيارات الهاتشباك الكهربائية العائلية مثل فولكس فاجن ID 3 وكيا نيرو الكهربائية.

MG 4

أشارت شركة  MG  إلى أن الطراز الجديد سيشمل لغة تصميم مختلفة كليا تميزه من طرازات EV الحالية للعلامة التجارية ، سواء  MG ZS EV و MG 5 EV.

حجمها وأبعادها سواء في الطول والعرض والارتفاع يضعها بدقة بين MG 3 الحالية التي من المقرر أن يتم استبدالها في الأشهر المقبلة بسيارة كهربائية سوبر ميني جديدة بالكامل وبين سيارة MG5  ، مما يرجح أن يطبق عليها تسمية MG 4  وما يؤكد ذلك هو وجود رابط على الصفحة الرسمية لـ "إم جي" بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"  يعيد التوجيه إلى عنوان URL يحتوي على عبارة "MG 4 tease".


تخطط شركة  MG  أيضًا للتركيز على الشباب واحتياجاتهم في التنقل وتهدف في الفترة المقبلة لتقديم عائلة جديدة من السيارات الكهربائية المخصصة للمشترين الشباب تحت شعار "Cyber" ، مع إصدار الإنتاج التجاري من "سايبر رودستر"  Cyberster Roadster ليكون طراز جديد، و من الممكن أن تشكل 4 الجديدة جزءًا من هذه الخطة.
 

MG 5 mg zs MG 5 EV MG ZS EV MG 4 Cyber Cyberster Roadster سايبر رودستر

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