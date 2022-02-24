الرئيس الأوكراني: موسكو تسير في طريق الشر وعلى المواطنين الروس تحديد اختيارهم

قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، إن الاتحاد الروسي هاجم أوكرانيا في هذا الصباح، وعلى غراره هاجمت ألمانيا أوكرانيا خلال الحرب العالمية، فإن الاتحاد الروسي يسير على نفس النمط.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي على فضائية "اكسترا نيوز"، قائلاً: " روسيا تسير في طريق الشر، وعلى المواطنين الروس تحديد اختياراهم اليوم في أي طريق يريدون المسير، بعد الهجوم على بلادنا".

وتابع الرئيس الأوكراني حديث لـ المواطنين الروس، أنه قد آن الأوان للنزول إلى الشوارع والإدلاء برفض هذه الحرب مع أوكرانيا.

وعقب فولوديمير زيلينسكي قائلاً: "بالنسبة للمواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية .. أعلم أن هذه المعلومات لن تنقل على قنوات التليفزيون لأنه سيتم إعاقة ذلك .. ولكن التاريخ لا يمكن أن نعوقه".