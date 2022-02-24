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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حذرنا منه.. الناتو: الغزو الروسي لأوكرانيا ليس مفاجئا

أمين عام حلف الناتو
أمين عام حلف الناتو

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن الغزو الروسى ضد أوكرانيا ليس مفاجئا وقد حذرنا منه منذ عدة أشهر وللأسف ما حدث صباح اليوم الخميس كان شيء توقعته جماعات الاستخبارات لديهم منذ فترة طويلة .

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو ، خلال كلمة أذاعتها فضائية اكسترا نيوز ،  أنهم حاولوا منع روسيا من هذا الأمر بالحلول الدبلوماسية فهناك تكلفة باهظة بغزوهم لأوكرانيا وما حدث الساعات الأخيرة أظهر ان روسيا على الرغم من الجهود الدبلوماسية الاقتصادية قررت غزو أوكرانيا .


وأشار الأمين العام لحلف الناتو ، إلى ان الحلف اتخذ إجراءات صارمة للاستعداد ولهذا السبب وخلال الأشهر الماضية قاموا بزيادة تواجد قوات الناتو فى الجانب الشرقى من التحالف بشكل كبير وكذلك البحرية والجوية وسوف يزداد العداد خلال الأيام القادمة وإعداد خطط دفاعية تمنح قادة الجيش لديهم للمزيد من نشر قوات التحالف . 

 

أمين عام حلف الناتو اقتصاد التحالف أوكرانيا تكلفة اجراءات صارمة

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