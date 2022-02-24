بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

تصاعدت الأحداث منذ إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، واندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، صباح اليوم الخميس، في ظل تصاعد حدة التصريحات والصراعات المسلحة الأخيرة التي قام بها الجيش الأوكراني في مواجهة الانفصاليين في الجمهوريتن، ودخول القوات الروسية بأمر من بوتين إليهما لضمان أمنهما وسلامتهما.

ومع ترقب العالم للأزمة الروسية الأوكرانية ، والتي سيترتب عليها كثير من التبعات السياسية والاقتصادية، التى ستكون أبرزها التأثير على المنتجات التي تستوردها دول الإقليم من الجارتين خاصة مصر، لأن روسيا تعتبر أكبر مصدر لها، فهل ستتأثر من واردات القمح بسبب هذه الأزمة.. هذا ما سنوضحه فيما يأتي.

قال السفير نادر سعد ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”: إن مصر تمتلك مخزونا من القمح يكفي لـ 5 أشهر كاملة، ومن يوم 15 أبريل سيكون هناك حصاد للقمح، يكفى لـ 4 أشهر آخرين.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن “الإنتاج المحلي، بجانب المخزون سيوفر قمحا يكفى لـ 9 أشهر”.

وأوضح نادر سعد أنه في حالة اقتراب المدة وانتهاء المخزون سيتم النظر لدول جديدة لاستيراد القمح، فالحكومة تدرس كل شيء، ومصر تستورد قمحا من 16 دولة معتمدة

وللمزيد من التفاصيل حول تصريحات الخبراء عن ما سيترتب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا وهل ستتأثر مصر بشكل كبير جراء هذه الحرب|، وكيف ستؤمن احتياجاتها منه، شاهدوا الفيديو التالي: