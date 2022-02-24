عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

هل ستأثر واردات مصر
هل ستأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا

تصاعدت الأحداث منذ إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، واندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، صباح اليوم الخميس، في ظل تصاعد حدة التصريحات والصراعات المسلحة الأخيرة التي قام بها الجيش الأوكراني في مواجهة الانفصاليين في الجمهوريتن، ودخول القوات الروسية بأمر من بوتين إليهما لضمان أمنهما وسلامتهما. 

 

ومع ترقب العالم للأزمة الروسية الأوكرانية ، والتي سيترتب عليها كثير من التبعات السياسية والاقتصادية، التى ستكون أبرزها التأثير على المنتجات التي تستوردها دول الإقليم من الجارتين خاصة مصر، لأن روسيا تعتبر أكبر مصدر لها، فهل ستتأثر من واردات القمح بسبب هذه الأزمة.. هذا ما سنوضحه فيما يأتي.

 

قال السفير نادر سعد ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”: إن مصر تمتلك مخزونا من القمح يكفي لـ  5 أشهر كاملة، ومن يوم 15 أبريل سيكون هناك حصاد للقمح، يكفى لـ 4 أشهر آخرين.

 

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن “الإنتاج المحلي، بجانب المخزون سيوفر قمحا يكفى لـ 9 أشهر”.

 

وأوضح نادر سعد أنه في حالة اقتراب المدة وانتهاء المخزون سيتم النظر لدول جديدة لاستيراد القمح، فالحكومة تدرس كل شيء، ومصر تستورد قمحا من 16 دولة معتمدة

 

وللمزيد  من التفاصيل حول تصريحات الخبراء عن ما سيترتب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا وهل ستتأثر مصر بشكل كبير جراء هذه الحرب|، وكيف ستؤمن احتياجاتها منه، شاهدوا الفيديو التالي:

روسيا وأوكرانيا الحرب العالمية الثالثة واردات القمح القمح الروسي القمح الأوكراني رغيف العيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

الوضع داخل كييف وخسائر الجيشين الروسي والأوكراني.. تفاصيل 6 ساعات من الغزو

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

إسرائيل تعلن استعدادها لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الأوكرانية تضرب الأسواق.. الذهب والقمح والنفط يسجلون أعلى الأسعار منذ 2012

فتاة التيك توك.. موكا حجازي تستأنف على حكم حبسها لاتهامها بممارسة الفجور

شكري يؤكد الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة

بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

متحدث النادي السابق: أبو جبل وقع عقود انضمامه للنصر السعودي حتى 2024

ديلوريان تشارك في معرض السيارات الكلاسيكية «بيتش كونكورز ديليجانس» بإصدار كهربائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

فيديو

هجوم شامل وإطلاق نار .. لماذا اشتعلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا ؟

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

بوتين يحذر من التدخل وانفجارات هائلة في المدن الأوكرانية.. فيديو

بعد غزو أوكرانيا.. 4 أسلحة تجعل الجيش الروسي الأقوى عالميا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ