الذهب يبدد بعض مكاسبه.. انخفاض سعر جرام عيار 21 بنحو 16 جنيها

عاودت أسعار الذهب الانخفاض للمرة الثانية بعد ارتفاعات متتالية على مدار اليوم الخميس 24 فبراير 2022 بقيمة 30 جنيها للجرام، حيث ارتفعت بقيمة 16 جنيها فى الفترة الصباحية ثم 14 جنيها خلال الظهيرة لتعاود الانخفاض بقيمة 7 جنيهات ثم عاودت الانخفاض بقيمة 9 جنيهات للجرام الآن.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن انخفاض جرام الذهب 16 جنيها مقارنة بـارتفاع قدره 30 جنيها صباح اليوم، وانخفاض السعر العالمى للأوقية.

وفيما يلى ينشر “صدى البلد” أسعار الذهب وهى كالتالى :

سعر جرام الذهب عيار ١٨: ٧٣٤,٥

سعر جرام الذهب عيار ٢١: ٨٥٧

سعر جرام الذهب عيار ٢٤: ٩٧٩,٥

سعر الذهب الاوقية: ١٩٥٥ دولارا

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.