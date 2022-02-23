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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-2-2022

الذهب
الذهب

شهدت  أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23  فبراير 2022، استقرارا على إغلاقات الأمس التي شهدت ارتفاعا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة خلال التعاملات بنحو جنيه واحد للجرام، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم 

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى 947 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 829 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 711 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 553 جنيها للجرام.

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أسعار الذهب اليوم 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  29,465 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,632 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 947,429 جنيه.
أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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