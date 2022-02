سيارة Morgan Super 3 موديل 2022 تجمع بين الطائرات النفاثة وقوة فورد.. صور

تعود Morgan إلى بداية تاريخها الممتد 113 عامًا لتلهم نموذجًا جديدًا بالكامل بثلاث عجلات، بقيمة 40.000 جنيه إسترليني Super 3 والذي يعتقد أنه سيرفع إنتاج السيارات إلى مستويات غير مسبوقة ويمنح العلامة التجارية تواجدًا عالميًا أكبر من دائمًا عندما تصل إلى السوق في أغسطس.

سيارة Morgan Super 3 موديل 2022 تجمع بين الطائرات النفاثة وقوة فورد

يعتبر النموذج الجديد أول تصميم "نظيف" لمورجان منذ Aero 8 في عام 2000، وهو نسخة جديدة من 3 Wheeler التقليدية التي بدأ مؤسس الشركة HFS Morgan بيعها لأول مرة في عام 1909 كان موضوعًا متكررًا في تاريخ مورغان 3 ويلر لصالح سيارة فورد ثلاثية العجلات سعة 1.5 لتر مثبتة في المقدمة، وهي نسخة عادية بقوة 118 حصانًا من المحرك الذي يعمل على تشغيل فورد فييستا ST.

على عكس أي عجلة ثلاثية سابقة فإن محرك Super 3 يتم حمله على قالب أمامي صلب للغاية وخفيف الوزن ينضم إلى هيكل أحادي جديد مصمم بتقنية CAD ومعظم ألواحه المصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن مصنعة بشكل رائع في Worcester القريبة هناك مصبوب انضمام مشابه ولكنه أصغر في الجزء الخلفي من الجسم يتم وصف كلا العنصرين على أنهما قطع "وظيفية بلا خجل" تساهم أيضًا في الطابع البصري للسيارة، وعندما يصل إنتاج Super 3 إلى المستويات المخطط لها في أواخر هذا العام في مصنع Morgan's Malvern Link، من المفترض أن يصل إنتاج مصنع Morgan's Malvern Link إلى حوالي 15 وحدة في الأسبوع، أي أكثر من ضعف إجمالي أفضل طراز صادر. إلى جانب أرقام الإنتاج المماثلة لطرازات Plus Four و Plus Six التي تم تعديلها مؤخرًا، يجب أن يصل إجمالي إنتاج Morgan السنوي أو حتى يتجاوز 1500 سيارة سنويًا، وهي قفزة في الإنتاج مقارنة بمجموع 800-900 سيارة في السنوات الأخيرة.

تضع Morgan MD Steve Morris آمال كبيرة بشكل خاص في مبيعات Super 3 في الولايات المتحدة حيث يسهل التفاوض على لوائح الامتثال للدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات مقارنة بالسيارات، على الرغم من أنه يعاني من صعوبة الإشارة إلى أن نظام اختبار التصادم Super 3 وهندسة السلامة تذهب بعيدًا تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات. يعتقد موريس أن مبيعات سوبر 3 بحوالي 400 وحدة في السنة ممكنة في الولايات المتحدة وحدها، لكنه يتوقع أنه مثل النموذج السابق سيكون له جاذبية عالمية للمشترين "بروح المغامرة".

يقول رئيس التصميم جون ويلز إن تقنيات CAD و CAE الحديثة لا تقدر بثمن في مساعدة فريقه على مواجهة تحديات التعبئة والتغليف لهيكل الهيكل الأحادي من Super 3 والذي تضمن الحفاظ على أبعاد هيكل مضغوطة للغاية أثناء تركيب المحرك داخل الجسم، بدلاً من الجانب الأمامي كما هو الحال مع نماذج V التوأم السابقة بطول إجمالي يبلغ 3.6 متر، يبلغ طول Super 3 120 ملم أطول من الطراز السابق وبالتالي مماثل في الطول لطراز Fiat 500 ومع ذلك فهو يوفر مساحة أكبر بكثير لقمرة القيادة للركاب في جميع الأبعاد تقريباً، المقاعد (المتوفرة بإجمالي أربعة تشطيبات) ثابتة ولكن كل من الدواسة والصندوق وعمود التوجيه قابلان للتعديل (هذا الأخير لكل من الوصول والمكشوف.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية للسيارة في زوج من الألواح الجانبية الجديدة متعددة الوظائف، أحدهما على جانبي الجسم، مما يضيف بشكل كبير إلى تعددية استخدامات Super 3 حيث يلعبون دورًا حيويًا في توجيه هواء التبريد إلى المشعات المزدوجة (أحد جانبي المحرك)، ويسمح شكلها الموفر للمساحة لـ Super 3 بدائرة دوران ممتازة وتوفر مساحة تثبيت مثالية لاختيار الجانب "اللامحدود" للنموذج.

ستعتمد Super 3 على محرك ينتج 118 حصانًا عند 6500 دورة في الدقيقة و 110 أرطال قدم عند 4500 دورة في الدقيقة ، يمر عبر علبة تروس من خمس سرعات.