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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن فانتاج و DBX تعودان كسيارات أمان رسمية في الفورمولا 1..صور

أستون مارتن فانتاج
أستون مارتن فانتاج و DBX

تعود  أستون مارتن كسيارة أمان لسباقات فورمولا 1 للموسم الثاني على التوالي. وقد كشفت عن تصميمين مستوحيين من اللون الأخضر الكلاسيكي للسباق للشركة، حيث ستعود أستون مارتن فانتاج كسيارة أمان رسمية للسلسلة وستكون أستون مارتن DBX مرة أخرى بمثابة السيارة الطبية الرسمية.

سيارتا أستون مارتن فانتاج و DBX تعودان كسيارات أمان رسمية في الفورمولا 1

وستوفر أستون مارتن سيارات لـ 12 سباقات F1، بدءًا من ألبرت بارك في ملبورن في الفترة من 7 إلى 10 أبريل، وتشترك سيارتا الأمان في لونهما الخارجي مع متسابق F1 الذي كشفت عنه الشركة مؤخرًا AMR22.

سيارتا أستون مارتن فانتاج و DBX تعودان كسيارات أمان رسمية في الفورمولا 1

ويدير ​​فانتاج بيرند مايلاندر المعين من الاتحاد الدولي للسيارات، والذي قاد سيارة الأمان للفورمولا 1 لأكثر من 20 عامًا. تقول أستون مارتن إن السيارة "قد تم تكييفها لتلائم السرعة القصوى والتحكم لأداء دورها المهم في الفورمولا 1".

وتم تكييفها لتضمين كسوة سيارة أمان من الاتحاد الدولي للسيارات بالإضافة إلى لوحة أرقام خلفية LED وهوائيات راديو مثبتة على الجسم وشريط إضاءة LED مثبت على السقف، وفي الداخل تم تجهيز Vantage بنظام  FIA ونظام البث التلفزيوني المباشر.

سيارتا أستون مارتن فانتاج و DBX تعودان كسيارات أمان رسمية في الفورمولا 1

تم تعديل السيارة الطبية الأكبر حجمًا DBX لحمل طفايات الحريق ومزيل الرجفان وحقيبة أدوات طبية كبيرة، ويكتسب الطراز أيضًا مقاعد سباق معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، وحزام أمان من ست نقاط، ونظام تنظيم خاص به وشاشات تلفزيون.

ولا يتميز محرك DBX بقوة 542 حصانًا الذي تم تجريده بمجموعة نقل الحركة المعدلة ولكن لا يزال بإمكانه التسارع من 0 الى 62 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية، وسيتم استخدامه مرة أخرى لنقل منسق الإنقاذ الطبي التابع للاتحاد الدولي للسيارات الدكتور إيان روبرتس إلى مكان الحادث.

سيارتا أستون مارتن فانتاج و DBX تعودان كسيارات أمان رسمية في الفورمولا 1

قال توبياس مورس الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن: "إنه مصدر فخر مستمر لنفسي وللشركة بأكملها لرؤية سياراتنا تلعب دورًا مهمًا في الفورمولا 1.

"ستظهر فانتاج ودي بي إكس في سباق 12 جراند هذا العام، وبقدر ما آمل ألا يتم استدعاؤهما كثيرًا في السباقات، أعتقد أننا جميعًا نعلم أنهما سيكونان مشغولين مرة أخرى مع دخول الفورمولا وان هذا العصر الجديد."

سيارتا أستون مارتن فانتاج و DBX تعودان كسيارات أمان رسمية في الفورمولا 1

شاركت الشركة البريطانية واجبات سيارات الأمان مع مرسيدس AMGالموسم الماضي، حيث كانت مرسيدس- AMG المورد الوحيد لسيارات الأمان للفورمولا 1 كل عام منذ عام 1996 حتى تقديم أستون مارتن 2021.

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