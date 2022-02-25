أكلات الخليج.. طريقة عمل عصيدة بوبر

عصيدة بوبر من أشهر أكلات الخليج وتنتشر بشكل خاص فى دولة الإمارات، وهى أحد أصناف الحلويات العربية الشهية.

نقدم لكم طريقة عمل عصيدة بوبر بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير عصيدة بوبر

2 كيلو قرع مكعبات

250 مل ماء

ثلاثة أرباع كوب سكر

1 ملعقة صغيرة زغفران

1 ملعقة صغيرة حبهان بودرة

ربع كوب ماء ورد

1 كوب دقيق محمص

ربع كوب سمن



طريقة عمل عصيدة بوبر

* ضعي القرع العسلي مع الماء على النار حتى يطهى ويتبخر الماء ويهرس القرع للحصول على خليط ناعم.

* أضيفي السكر والزعفران والحبهان وماء الورد ويقلب حتى ذوبان السكر ثم ضعى الدقيق المحمص بالتدريج وقلبي جيدا وضعي السمن وقلبي مرة أخرى.

* ضعي الخليط في قالب فرن ويضاف السمن ويخبز لمدة 10 دقائق وقدمي العصيدة بوبر.