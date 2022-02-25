عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات الخليج.. طريقة عمل عصيدة بوبر

عصيدة بوبر
عصيدة بوبر

عصيدة بوبر من أشهر أكلات الخليج وتنتشر بشكل خاص فى دولة الإمارات، وهى أحد أصناف الحلويات العربية الشهية.

نقدم لكم طريقة عمل عصيدة بوبر بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.

أكلات الخليج .. طريقة عمل مدفونة اللحمة

أكلات الخليج.. طريقة عمل برياني سمك للشيف شربيني

مقادير عصيدة بوبر 
2 كيلو قرع مكعبات

 250 مل ماء 

ثلاثة أرباع كوب سكر 

1 ملعقة صغيرة زغفران 

1 ملعقة صغيرة حبهان بودرة 

ربع كوب ماء ورد 

1 كوب دقيق محمص

 ربع كوب سمن


طريقة عمل عصيدة بوبر 
* ضعي القرع العسلي مع الماء على النار حتى يطهى ويتبخر الماء ويهرس القرع للحصول على خليط ناعم.

* أضيفي السكر والزعفران والحبهان وماء الورد ويقلب حتى ذوبان السكر ثم ضعى الدقيق المحمص بالتدريج وقلبي جيدا وضعي السمن وقلبي مرة أخرى.

* ضعي الخليط في قالب فرن ويضاف السمن ويخبز لمدة 10 دقائق وقدمي العصيدة بوبر.

 

عصيدة بوبر طريقة عمل عصيدة طريقة عمل عصيدة بوبر أكلات الخليج الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

نقل الرئيس الأوكراني إلى ملجأ محصن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

موضوعات متعلقة

حيل منزلية غير متوقعة لـ علاج الحموضة

طريقة عمل البسيمة للشيف شربيني

فوائد الفراخ للرجال .. تزيد الرغبة الجنسية بهذه الشروط

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

مشكلات عقلية وحرائق .. تجنّب 4 أسباب مهمة لـ النسيان المتكرر

كيف يتم علاج قرحة المعدة بالأدوية؟

علاج حبوب الجسم بـ 3 وصفات طبيعية

أعراض مرض السرطان تكشف عند الاستيقاظ من النوم صباحا

ترشيحاتنا

سفارة مصر بأوكرانيا للمواطنين: توجهوا إلى رومانيا ومنها إلى القاهرة |فيديو

الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي .. صور

المباراة الأولى منذ السكتة القلبية.. برينتفورد يعلن مشاركة إريكسن أمام نيوكاسل غدًا

أردوغان يهاجم الناتو ودول الغرب: يوجهون النصائح لأوكرانيا ورد فعلهم يفتقر للحسم

الخارجية الروسية للشعب الأوكراني: حرروا أنفسكم من الحكومة

تنديدًا بتصريحات جمال الدين .. سفارة الكويت بالعراق: يجب لجم الأصوات النشاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ