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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة وقيادات أسوان والوادى الجديد ومطروح يشهدون حفل ختام أولمبياد المحافظات الحدودية بالمسرح الروماني بأسوان الجديدة .. عرض رياضى و افتتاح معرض منتجات أندية الفتاة

صدى البلد

أشرف صبحى:

 تكثيف الخدمات والمشروعات المُقدمة لشباب المحافظات الحدودية 

 خالص التقديرلمحافظة أسوان على  استضافة ختام النسخة الثالثة من الأولمبياد

 

أقامت وزارة الشباب والرياضة ،مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بالمسرح الروماني بمدينة أسوان الجديدة؛ للإعلان عن المرحلة الختامية للنسخة الثالثة لأولمبياد المحافظات الحدودية التى تنفذها الوزارة لأبناء مصر قاطني المحافظات الحدودية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الفترة ٢٥ فبراير الجارى وحتى ١ مارس المقبل.

شهد الحفل كلٌ من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وجميع الشباب والفتيات المشاركين فى منافسات الأولمبياد الحدودية.

تضمن الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والرياضية، وبدأ بدخول طابور العرض للمحافظات المشاركة فى الأولمبياد المتمثلة فى "أسوان، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح"، أعقبه تقديم عرض رياضى فى رياضة  الكاراتيه، وعرض لكلية التربية الرياضية بأسوان، وعرض فنى قدمه مجموعة من الطلائع، وفقرة فنية لفريق "بلاك تيما" بمصاحبة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

فى كلمته، نقل وزير الشباب والرياضة تحيات رئيس مجلس الوزراء إلى جميع المشاركين فى ختام الأولمبياد الحدودية، مقدماً الشكر والتقدير للسادة محافظى المحافظات الحدودية على التعاون المثمر مع الوزارة فى تنفيذ الأولمبياد الحدودية فى نسختها الثالثة.

وأعرب الوزير عن تقديره لمحافظ أسوان على استضافة ختام الأولمبياد الحدودية هذا العام، وتوفير كل متطلبات نجاح التنظيم بالتعاون مع الوزارة، معلناً أن العام المقبل ستقام المرحلة الختامية للأولمبياد بمحافظة مطروح.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى التوجيهات الدائمة من قبل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الاهتمام بشباب مصر، وتكثيف الخدمات والمشروعات المُقدمة لشباب وأبناء المحافظات الحدودية، لافتاً إلى التنسيق والتواصل الدورى مع السيد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية لتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات بالمحافظات الحدودية.

فيما رحب محافظ أسوان بجميع ضيوف المحافظة، والمشاركين فى الأولمبياد الحدودية للاشتراك فى ختام فعاليات تلك الأولمبياد، لافتاً إلى أن أسوان تشرفت بحضور  رئيس الجمهورية فى ديسمبر الماضى؛ لافتتاح مدينة أسوان الجديدة، مقدماً الشكر والتقدير للسيد الرئيس على دعمه  لجميع محافظات الجمهورية ومنها  محافظة أسوان.

وقبيل انطلاق الحفل، تفقد وزير الشباب والرياضة برفقة المحافظين معرض منتجات أندية الفتاة المشاركة فى فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية، والذى أقامته الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وكذا معرض المبادرات وأبرز البرامج وأنشطة الإدارة المركزية للطلائع المنفذة للنشء أعضاء مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية.

وفى ضوء ذلك، أشاد وزير الشباب والرياضة بما تضمنه المعرض من منتجات حرفية ويدوية صنعها أبناء المحافظات الحدودية، مشيراً إلى موافقة محافظ أسوان على امتداد  المعرض الفترة المقبلة، وإتاحته أمام الشباب والفتيات المشاركين فى  أفواج رحلات قطار الشباب التى تنظمها الوزارة فى إطار الترويج لمنتجات الفتيات المشاركات بالمعرض.

أسوان الشباب والرياضة مدبولى

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