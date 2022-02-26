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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تعليق الرحلات الجوية الأوكرانية.. فودة يطمئن علي أحوال السائحين بشرم الشيخ

فودة مع السياح
فودة مع السياح

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عدد من السائحين في المناطق والمزارات السياحية بشرم الشيخ  وذلك خلال جولة تفقدية كبيرة  للاطمئنان علي أحوال السائحين  من مختلف الجنسيات وخاصة الروس  و الاوكرانين.  
وذلك من أجل التأكيد  علي  حرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها علي رعايا الدول و تفعيل المنشور السابق الصادر من الحكومة المصرية ووزارة السياحة   والذي عمم  علي جميع الفنادق .. والذي ينص بالابقاء  علي السائحين الذين ليس لديهم فرصة طيران للعودة  الي بلادهم داخل الفنادق والاقامة بنفس المستوي الذي كان عليه السائحين لحين إيجاد وسيلة طيران لعودتهم الي بلادهم  بسلامة .
قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بعدد من المزارات السياحية للإطمئنان على احوال السائحين من مختلف الجنسيات وبخاصة الروس والاوكران والتأكيد على تقديم كافة الخدمات والرعاية لهم والحفاظ على امنهم وسلامتهم .
وكانت أصدرت وزارة السياحة منشور وتعليمات بالابقاء  السياح الاوكرانين  لحين ايجاد حل لعودتهم لبلادهم وخاصة أن  السياح الاوكران  يمثلون ٣٠ ٪ من   السياح القادمين لشرم الشيخ .
علاوة أن  دولة اوكرانيا وقفت بجانب مصر في أزمة السياحة عقب سقوط الطائرة الروسية المقلعة  من شرم الشيخ في وسط سيناء  ولم تنقطع السياحة الاوكرانيه مطلقا عن مدينة شرم الشيخ  بل استمرت حتي الآن .
وقال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين أن شرم الشيخ مدينة السلام وتستقبل كل السياح من مختلف دول العالم وهي مدينة سلام  مشيرا إلي أن السياح  الروس والاوكران ينفذون مع بعضهم البعض برنامج سياحي واحد .
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فودة مع

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اللواء خالد فودة الاوكران روسيا السياح الجنسيات

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