إسراء جودة أول فتاة سيناوية تفوز بالميدالية البرونزية في المصارعة النسائية

تعتبر اسراء جودة اول فتاة سيناوية تلعب المصارعة النسائية في سيناءضمن المشروع القومي للبطل الأولمبي، ورغم الصعوبات التى واجهتها كأول فتاة تلعب المصارعة وسط عادات وتقاليد اجتماعية في سيناء لم تكن فيها الفتاة السيناوية تمارس الرياضة وتنافس في رياضة المنازلات وخاصة المصارعة .



ورغم ذلك حققت البطلة اسراء جودة التي لاقت دعم من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية في البطولة التي اقيمت بمدينة رأس البر محافظة دمياط تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وقد أشرف علي فرق جنوب سيناء المشاركة في بطولات الجمهورية للمشروع القومي للبطل الأولمبي محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية وأحمد مسعد مدير المنشآت الرياضية والمشرف العام علي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي .

ومعاونة تدريب فريق المدربين الشباب كلا من محمود قنديل ومحمد عطا ومحمد ايمن مدربي المشروع القومي المصارعة بجنوب سيناء .



وقد لعبت البطلة اسراء جودة ٥ مباريات فازت بأربعة منهم في وزن ٦٨ تحت عشرين سنة في بطولة الجمهورية التي أقيمت بالصالة المغطاة برأس البر.



وقالت البطلة اسراء جودة أنه تتمني أن تحقق الذهب لمصر في دورة الألعاب الأولمبية القادمة مشيرا إلي أنها سوف تتدرب أكثر لتحقيق هذا الحلم وأضافت جودة أنها تشكر جميع المدربين الذين قدموا لها كل التشجيع والدعم بالفوز بالميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية وأوضحت أن الرياضة دائما كانت حافز ودافع لها للتفوق الدراسي .



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البطلة اسراء جودة

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