عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو للعالم بشأن الحرب في أوكرانيا

رونالدو
رونالدو

وجه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة للعالم على هامش الحرب والهجمات الروسية ضد أوكرانيا.

كريستيانو رونالدو أساسيًا في تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

الدوري الإنجليزي.. كريستيانو رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليدز

وكتب كريستيانو ، عبر حسابه على موثغ "إنستجرام": "نحتاج إلى صنع عالم أفضل من أجل أطفالنا، ندعو الله من أجل السلام في عالمنا".

مباراة كريستيانو  الهامة 

كريستيانو  تنتظره مباراة مهمة مع مانشستر يونايتد ضد واتفورد، اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 46 نقطة، بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وكانت رابطة الدوري الأوكراني، أعلنت الخميس الماضي، تعليق منافسات الدوري المحلي هناك، لمدة شهر، على هامش الحرب مع روسيا.

وجاء هذا القرار بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا.

وشهد الدوري الأوكراني حتى الآن خوض 18 جولة، يتصدر  على أثرها، شاختار دونيتسك جدول ترتيب الفرق برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه دينامو كييف.

في السياق ذاته، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم  "يويفا" نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرج الروسية، إلى ملعب فرنسا في باريس.

كريستيانو الدوري الإنجليزي كريستيانو رونالدو فلاديمير بوتين مانشستر يونايتد أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

أوكرانيا تحت القصف.. 198 قتيلا و1115 مصابا منذ بدء الحرب الروسية

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

ارتفاع طفيف محليا.. الذهب ينخفض عالميا بعد صعوده القياسي عقب غزو أوكرانيا

كاس ورقص.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل داخل ملهى ليلي

كيفية معرفة الاحتلام عند المرأة.. أحكام تهم النساء

ترشيحاتنا

لماذا هاجمها في البداية| قصة الأزمة بين المطربة بوسي ووالدها.. هل تقبل اعتذاره؟

حكم الجمع بين الصلوات وشروطه.. تعرف عليه

الزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 899 ألف جنيه.. ورفض بطلان التوكيلات

جبالي يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة العيد الوطني

وزيرة التضامن تلتقي بعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة في «حياة كريمة» بأسوان

هولندا والتشيك ترسلان أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

روسيا تحكم العالم واغتيال بوتين.. نبوءات العرافة الكفيفة «بابا فانجا» تتحقق

ملوك الجدعنة.. المصريون بالخارج يفتحون أبوابهم أمام أشقائهم في أوكرانيا|صور

فيديو

كان بيحاول يلفت انتباهي.. كواليس أول قصة حب للفنانة اللبنانية نور

مصاب بمرض نادر ويمتلك مطعمًا.. سبب شهرة كوكسال بابا على السوشيال ميديا

لن تصدق.. فنانون وقعوا فريسة الإدمان.. فيديوجراف

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ