رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو للعالم بشأن الحرب في أوكرانيا

وجه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة للعالم على هامش الحرب والهجمات الروسية ضد أوكرانيا.

وكتب كريستيانو ، عبر حسابه على موثغ "إنستجرام": "نحتاج إلى صنع عالم أفضل من أجل أطفالنا، ندعو الله من أجل السلام في عالمنا".

مباراة كريستيانو الهامة

كريستيانو تنتظره مباراة مهمة مع مانشستر يونايتد ضد واتفورد، اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 46 نقطة، بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وكانت رابطة الدوري الأوكراني، أعلنت الخميس الماضي، تعليق منافسات الدوري المحلي هناك، لمدة شهر، على هامش الحرب مع روسيا.

وجاء هذا القرار بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا.

وشهد الدوري الأوكراني حتى الآن خوض 18 جولة، يتصدر على أثرها، شاختار دونيتسك جدول ترتيب الفرق برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه دينامو كييف.

في السياق ذاته، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرج الروسية، إلى ملعب فرنسا في باريس.