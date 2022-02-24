جورجينا صديقة رونالدو تستعرض حملها في إطلالة جديدة

شاركت الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وهي تستعرض حملها.

وظهرت جورجينا بإطلالة جذابة وأنثوية حيث ارتدت بادى ابيض يبرز أنوثتها وقوامها، ونسقت معه بستره انيقة أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على إبراز جمالها بوضع أحمر شفاة كما رفعت خصلات شعرها الأسود للخلف مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.



وتحرص جورجينا على مشاركة متابعيها الصور الجذابة التي تبرز جمالها، خاصة التي تظهر بها رفقة كريستيانو رونالدو.



كما تفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

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