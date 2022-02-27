أخبار التعليم|"البحوث الفلكية" تكشف مواعيد هلال شهر شعبان حول العالم ..أحمد عزمي: أعلنت حالة الطوارئ القصوى من أجل الثانوية العامة|نوستالجيا....تجارة حلوان: مستمرون فى حملات التطعيم ضد كورنا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان تنظم معرض الكتاب السادس .. غداً

تنظم الإدارة العامة للمكتبات بـ جامعة حلوان، المعرض السنوي السادس للكتاب ، و ذلك انطلاقا من إيمان جامعة حلوان بأهمية القراءة و بمشاركة كبرى دور النشر.

أحمد عزمي: أعلنت حالة الطوارئ القصوى من أجل الثانوية العامة|نوستالجيا

لكل منّا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

عميد تجارة حلوان: مستمرون فى حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

قالت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، إن الكلية ما زلت تواصل حملات التطعيم الطلاب بلقاح المضاد لفيروس كورونا، وأن ذلك يأتى في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم .

بدء الدراسة بالدبلوم المهني في الاستشعار عن بعد بـ جامعة عين شمس

بدأت الدراسة بالدفعة الرابعة من الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

نشاهده فجر يوم غد.. اقتران القمر مع كوكب الحرب

نشهد فجر يوم غد، ظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع كوكب المريخ (كوكب الحرب) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

"البحوث الفلكية" تكشف مواعيد هلال شهر شعبان حول العالم

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعيد هلال شهر شعبان 1443هـ.

رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمات بالمدن الجامعية بكفر سعد

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.

"قادون باختلاف" .. ذوى الهمم يتنافسون فى الألعاب الجماعية بجامعة طنطا

واصلت جامعة طنطا اليوم فاعليات مبادرة "قادرون باختلاف" بكلية التربية الرياضية بالجامعة، وذلك فى إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبى، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن، والدكتور علاء حلويش عميد الكلية، والدكتورة هالة الصبي وكيل الكلية.

خلال احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي.. فحص وعلاج 1468 حالة مجاناً بالقافلة الطبية بـ«زفتى»|صور

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة فى اطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرية كفر شبرا اليمن بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.