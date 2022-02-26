خلال احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي.. فحص وعلاج 1468 حالة مجاناً بالقافلة الطبية بـ«زفتى»|صور

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة فى اطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرية كفر شبرا اليمن بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا إطلاق الجامعة سلسلة من القوافل التنموية الشاملة لدعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجًا وذلك بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

أشاد رئيس جامعة طنطا بالمشاركة الإيجابية لطلاب اتحاد الجامعة بالقوافل الطبية ومساهمتهم فى استقبال وتوجيه المترددين عليها لدعم الإجراءات الاحترازية ودعم مبادرة حياة كريمة، أضاف أن هناك خطة لزيادة عدد القوافل الطبية خلال 2022 بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي ومواكبة انطلاق "الجمهورية الجديدة" التى أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالى حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ1468 مواطنًا من أهالي القرية.

أضاف نائب رئيس جامعة طنطا، إن القافلة الشاملة شهدت تنظيم قوافل توعوية بمشاركة كليات التربية والتربية الرياضية والتمريض والزراعة، إلى جانب تنظيم قافلة بيطرية.

وصرح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب بجامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه تم تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة فى تخصصات الباطنة والعظام والرمد والأنف والأذن والجراحة.

وأضاف وكيل طب طنطا، أن القافلة ضمت 15 تخصصًا بمشاركة الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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