وزير الخارجية الروسي: وقاحة الدول الغربية تجاوزت كل الحدود

استبعد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، دخول روسيا في مفاوضات مع الدول الغربية، بعد التطورات الأخيرة التي نشأت في ظل فرض العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، معتبرا أن “وقاحة” الدول الغربية تجاوزت كل الحدود.

وقال لافروف بعد مفاوضات مع ممثلي جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين اللتين اعترفت بهما روسيا: "عندما يتم استبدال المفاوضات بالتخريب الصريح وعندما تتهم روسيا في نفس الوقت، والتي اتضح أن عليها الالتزام باتفاقيات مينسك... فإن الوقاحة، بشكل عام، هي سمة معروفة لبعض زملائنا الغربيين. وفي هذه الحالة، تجاوزت الحدود الممكنة، وتجاوزت حدود المسموح، حيث رافقتها تدهور مستمر في أوضاع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

وأكد لافروف أن موسكو لا تعتزم احتلال أوكرانيا.

وأردف: "لا أحد يعتزم احتلال أوكرانيا، والغرض من العملية العسكرية الروسية الخاصة معلَن صراحة، وهو نزع السلاح ودحر النازية".

إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.