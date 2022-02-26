عميد تجارة حلوان: مستمرون فى حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

قالت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، إن الكلية ما زلت تواصل حملات التطعيم الطلاب بلقاح المضاد لفيروس كورونا، وأن ذلك يأتى في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم .

وصرحت الدكتورة فاخر فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكلية متوفر لديها مقر لتقديم اللقاح سواء كان فى مقر الجامعة الرئيسي أو مقر الكلية فى الزمالك، لتقديم اللقاح وللحفاظ على سلامة الطلاب وجميع عناصر العملية التعليمية لضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة ومستقرة.

كما شددت عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تلقي جرعات اللقاح الخاص بـ كورونا مع الحرص على استمرار التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وغسل الأيدي .

وأضافت عميد تجارة حلوان، أن الكلية ملتزمة بتعليمات المجلس الأعلى للجامعات بشأن سير الدراسة بصورة طبيعية مع ألأخذ فى الاعتبار تقليل إعداد المجموعات الخاصة للطلاب، بالاضافة إلى إتباع جميع الإجراءات الاحترازية بشأن ارتداء الماسك الطبي “الكمامة” لجميع منتسبي الكلية داخل أو خارج المدرج وبحرم الكلية.

ونوهت جامعة حلوان بأنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا في حالة وجود مسحة أو تحليل يثبت عدم الإصابة كورونا حديث، وذلك حفاظا على صحة منتسبي الجامعة وسلامتهم.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

جدير بالذكر انه قد افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، والدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة سهي عبد الوهاب عميد كلية السياحة فعاليات المؤتمر الدولي للكلية، والذي أقيم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والآثار.

وحضر افتتاح المؤتمر، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار ومساعدي وزير السياحة والاثار وعدد من المتخصصين، والشخصيات البارزة ، بالإضافة إلى عدد من عمداء كليات السياحة والفنادق بمصر وعمداء كليات جامعة حلوان، والعديد من خبراء صناعة السياحة والضيافة بمصر والمستشار الثقافي الايطالي في مصر وعدد كبير من الباحثين.