عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأخير في مجموعته.. ما فرص صعود الأهلي للدور القادم في دوري أبطال إفريقيا ؟

الأهلي وصنداونز
الأهلي وصنداونز

مُنيَ النادي الأهلي بخسارة غير متوقعة على ارضه بستاد القاهرة مساء أمس من صنداونز الجنوب إفريقي لحساب الجولة الثالة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي لعب مباراة قوية ولم يستحق الخسارة لكنه تفنن في ضياع الفرص المحققة امام المرمى لينجح فريق صنداونز في خطف هدف المباراة في وقت قاتل، فشل بعدها لاعبو الاهلي في العودة للمباراة وادراك التعادل، على الرغم من تعدد الفرص.

وتفنن لاعبو الأهلي وعلى راسهم أفشة وحسام حسن وبيرسي تاو في الدقائق الأخيرة من إضاعة الفرص السهلة التي كانت كفيلة بإنهاء اللقاء بغلة تهديفية كبيرة.

الأهلي بلا هدف 

ولم ينجح الأهلي خلال لقاء الأمس والمباراة السابقة ضد الهلال السوداني أن يسجل أي هدف في مرمى الخصوم.

وتعادل الأهلي مع الهلال السوداني بنتيجة سلبية، بينما خسر في مباراته امام صنداونز بهدف دون رد، على ستاد القاهرة.

الأهلي الأخير في مجموعته 

وبهذه النتيجة امام صنداونز لم يجمع الاهلي سوى نقطة وحيدة من مبارتان لعبهما، وتقاسم المركز الأخير مع فريق الهلال.

ووضع الأهلي نفسه في موقف حرج، مضطرًا الى الدخول في لعبة الحسابات المعقدة من أجل الظفر ببطاقة العبور التي تؤهله للدور القادم.

وتصدر المجموعة صنداونز برصيد 7 نقاط، يليه المريخ السوداني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات لكل فريق منهما.

ما فرص صعود الأهلي ؟ 

الفرصة سانحة للأهلي من أجل اللحاق بركب التأهل، حيث لم يزل الامل باقيًا على الرغم من خسارة 5 نقاط كاملة في أول جولتين.

ويتعين على الأهلي العودة من جنوب إفريقيا بنقطة على الأقل، بينما يتبقى له 3 مباريات في مصر منها مباراة ضد الهلال و2 ضد المريخ، سيكون حتمًا على الأهلي الفوز بهما للوصول إلى النقطة 11 التي تضمن له التأهل في المركز الثاني على الأقل.

الطريق نحو الـ 11 

ويلعب الاهلي من أجل تحقيق اللقب الـ 11 في تاريخه لدوري ابطال إفريقيا واللقب الثالث على التوالي، بعدما فاز في نهائي النسخة السابقة على كايزرتشيفز الجنوب غفريقي، وفي نهائي النسخة التي تسبقها على نادي الزمالك.

النادي الأهلي صنداونز دوري ابطال افريقيا الأهلى الأهلي وصنداونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

بعد قليل .. محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

تعزيزات عسكرية للجيش الروسي تتجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف

امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ... كل ما تريد معرفته عن رسوم دخولها

فترة حرجة .. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية | شاهد

قبل موعدها.. انتهاء أعمال البنية التحتية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

شعراوي: بدء تحويل 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار

الكرملين: وصول وفد روسي إلي بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

سمير صبري أحدثهم.. فنانون دعمهم الرئيس السيسي في أزماتهم الصحية

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ