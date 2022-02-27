الأخير في مجموعته.. ما فرص صعود الأهلي للدور القادم في دوري أبطال إفريقيا ؟

مُنيَ النادي الأهلي بخسارة غير متوقعة على ارضه بستاد القاهرة مساء أمس من صنداونز الجنوب إفريقي لحساب الجولة الثالة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي لعب مباراة قوية ولم يستحق الخسارة لكنه تفنن في ضياع الفرص المحققة امام المرمى لينجح فريق صنداونز في خطف هدف المباراة في وقت قاتل، فشل بعدها لاعبو الاهلي في العودة للمباراة وادراك التعادل، على الرغم من تعدد الفرص.

وتفنن لاعبو الأهلي وعلى راسهم أفشة وحسام حسن وبيرسي تاو في الدقائق الأخيرة من إضاعة الفرص السهلة التي كانت كفيلة بإنهاء اللقاء بغلة تهديفية كبيرة.

الأهلي بلا هدف

ولم ينجح الأهلي خلال لقاء الأمس والمباراة السابقة ضد الهلال السوداني أن يسجل أي هدف في مرمى الخصوم.

وتعادل الأهلي مع الهلال السوداني بنتيجة سلبية، بينما خسر في مباراته امام صنداونز بهدف دون رد، على ستاد القاهرة.

الأهلي الأخير في مجموعته

وبهذه النتيجة امام صنداونز لم يجمع الاهلي سوى نقطة وحيدة من مبارتان لعبهما، وتقاسم المركز الأخير مع فريق الهلال.

ووضع الأهلي نفسه في موقف حرج، مضطرًا الى الدخول في لعبة الحسابات المعقدة من أجل الظفر ببطاقة العبور التي تؤهله للدور القادم.

وتصدر المجموعة صنداونز برصيد 7 نقاط، يليه المريخ السوداني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات لكل فريق منهما.

ما فرص صعود الأهلي ؟

الفرصة سانحة للأهلي من أجل اللحاق بركب التأهل، حيث لم يزل الامل باقيًا على الرغم من خسارة 5 نقاط كاملة في أول جولتين.

ويتعين على الأهلي العودة من جنوب إفريقيا بنقطة على الأقل، بينما يتبقى له 3 مباريات في مصر منها مباراة ضد الهلال و2 ضد المريخ، سيكون حتمًا على الأهلي الفوز بهما للوصول إلى النقطة 11 التي تضمن له التأهل في المركز الثاني على الأقل.

الطريق نحو الـ 11

ويلعب الاهلي من أجل تحقيق اللقب الـ 11 في تاريخه لدوري ابطال إفريقيا واللقب الثالث على التوالي، بعدما فاز في نهائي النسخة السابقة على كايزرتشيفز الجنوب غفريقي، وفي نهائي النسخة التي تسبقها على نادي الزمالك.