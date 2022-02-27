الـ VPN .. خبير تكنولوجيا معلومات يحذر من خطورة الدخول على المتاجر الإلكترونية.. فيديو

حذر وليد عبد المقصود، خبير تكنولوجيا المعلومات، من خطورة الدخول على المتاجر الإلكترونية للبحث عن برامج للشبكات الافتراضية.

وقال "عبد المقصود"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "برامج البحث عن الشبكات الافتراضية تكون برامج مجانية لكنها تكون فخا من فخاخ السوشيال ميديا للهجمات السيبرانية".

وأشار: "هذه البرامج قد تحمي الشخص لمدة ساعات، وبعد ذلك تفتح أبواب خلفية في نظام التليفون"، متابعا: "نسبة الخطورة في الأول كانت 5% مثلا وبعد تحميل البرامج قد تصل إلى 80%".



وأكد: "أي مستخدم يستخدم VPN أو برامج للشبكات الافتراضية على أمل أن يكون متخفي أو في شبكة منفصلة فهذا غير صحيح".

