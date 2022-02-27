أفضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021.. صور

انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي في يناير في أسوأ أداء شهر منذ عام 1991، حسبما أظهرت بيانات جديدة من Jato Dynamics.

انخفضت التسجيلات في 26 سوقًا أوروبية بنسبة 2.4٪ لتصل إلى إجمالي 811332، وذلك على الرغم من عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة والتي أثرت في يناير 2021 هذا الرقم أيضًا أقل بنسبة 28٪ من الرقم المسجل في فترة ما قبل الوباء في يناير 2020.

وقال جاتو إن الانخفاض في المبيعات هو نتيجة لانخفاض ثقة المستهلك، والتي تأثرت بالظروف الاقتصادية ونقص أشباه الموصلات العالمي.

قال فيليب مونوز المحلل العالمي في جاتو: "في الشهر الماضي، ظلت ثقة المستهلك منخفضة، بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء، واستمر الإنتاج يتضرر من النقص المستمر في أشباه الموصلات".

حققت سيارات الدفع الرباعي وفي الوقت نفسه حصة قياسية في السوق: تم تسجيل 402.900 لتشكل 49.7٪ من إجمالي السوق، وارتفع حجم سيارات الدفع الرباعي بنسبة 11٪ عن يناير 2021، على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال منخفضًا بنسبة 10٪ مقارنة بشهر يناير 2020.

كما نمت شعبية السيارات الكهربائية، حيث بلغ مجموعها 149000 سيارة في يناير بزيادة 36٪ عن يناير 2021 و 105٪ عن يناير 2020، وحققت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات نموًا بنسبة 73٪ ، بينما نمت السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 9٪.

قال مونوز: "كانت هذه القطاعات بمثابة شريان الحياة لمصنعي المعدات الأصلية في أوروبا والخيار الوحيد للمستهلكين الذين يبحثون عن توصيل سريع".

أنهت داسيا سانديرو الشهر كأفضل طراز مبيعًا حيث تم بيع 17558 وحدة، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي. تبعتها بيجو 208 مع 16190 وأكبر بيجو 2008 مع 16190.

افضل السيارات الأكثر مبيعًا في أوروبا عام 2022

افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

1- داسيا سانديرو: 17558

حققت سيارة Dacia Sandero supermini ذات الأسعار المعقولة نموًا في المبيعات بنسبة 10 ٪ على أساس سنوي في بداية عام 2022، لتنتهي في شهر يناير في المركز الأول. أصبحت عملية الشراء أكثر جاذبية العام الماضي مع تقديم طراز من الجيل الجديد يتميز بمعدات محسّنة كثيرًا مثل المصابيح الأمامية LEDونظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس.

افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

2- بيجو 208: 16190

قادت بيجو 208 نهاية Stellantisالقوية لهذا العام، حيث أنهت عام 2021 في المركز الثاني كإنجاز محترم للغاية، وبدأت عام 2022 في وضع قوي بنفس القدر ساعدت شعبيتها بلا شك من خلال التنقيحات المكثفة بما يتماشى مع لغة التصميم الجديدة لبيجو كما أصبحت أول سيارة صغيرة يتم تزويدها بمحركات بنزين وديزل وكهرباء.

افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

3- بيجو 2008: 14563

تعتبر سيارة الكروس أوفر المدمجة ذات التصميم الجريء خيارًا شائعًا للسائقين الأوروبيين لم تكن مبيعاتها لشهر يناير قوية مثل هذا الوقت من العام الماضي، لكن بيجو ما زالت تشحن 14563 منها في أوروبا مرة أخرى، كما إنها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعاً، متفوقة على أمثال فولكس فاجن تي روك وهيونداي توكسون.

افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

4- فولكس فاجن جولف: 14483

يبدو أن فولكس فاجن جولف ستواصل مبيعاتها القوية في عام 2022 بعد الانتهاء من العام الماضي كأكبر مبيع في أوروبا، وتضررت بشدة من قيود العرض لكن الطلب ظل قويا، وتم تحديثه مؤخرًا في عام 2020، مع إعادة تصميم مجموعة مختارة من محركات البنزين والديزل والهجين تم بيع ما مجموعه 205405 سيارة غولف في عام 2021، بما في ذلك متغيرات أداء GTI و GTE و GTD و R.

افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

5- فولكس فاجن تي روك: 13668

تعد T-Roc Crossover هي ثاني طراز لفولكس فاجن في المراكز العشرة الأولى، حيث بلغت مبيعاتها 13668 في يناير، هذا يكاد يساوي هذا الوقت من العام الماضي، حيث كان الكروس الصغير موجودًا منذ عام 2017، وتعكس شعبيته مزيجًا متعدد الاستخدامات من محركات البنزين والديزل، بالإضافة إلى التقديم الأخير لطراز Rالرائد الموجه نحو الأداء.