عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021.. صور

افضل 5 سيارات مبيعاً
افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي في يناير في أسوأ أداء شهر منذ عام 1991، حسبما أظهرت بيانات جديدة من Jato Dynamics.

انخفضت التسجيلات في 26 سوقًا أوروبية بنسبة 2.4٪ لتصل إلى إجمالي 811332، وذلك على الرغم من عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة والتي أثرت في يناير 2021 هذا الرقم أيضًا أقل بنسبة 28٪ من الرقم المسجل في فترة ما قبل الوباء في يناير 2020.

 

وقال جاتو إن الانخفاض في المبيعات هو نتيجة لانخفاض ثقة المستهلك، والتي تأثرت بالظروف الاقتصادية ونقص أشباه الموصلات العالمي.

قال فيليب مونوز المحلل العالمي في جاتو: "في الشهر الماضي، ظلت ثقة المستهلك منخفضة، بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء، واستمر الإنتاج يتضرر من النقص المستمر في أشباه الموصلات".

 

حققت سيارات الدفع الرباعي وفي الوقت نفسه حصة قياسية في السوق: تم تسجيل 402.900  لتشكل 49.7٪ من إجمالي السوق، وارتفع حجم سيارات الدفع الرباعي بنسبة 11٪ عن يناير 2021، على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال منخفضًا بنسبة 10٪ مقارنة بشهر يناير 2020.

 

كما نمت شعبية السيارات الكهربائية، حيث بلغ مجموعها 149000 سيارة في يناير بزيادة 36٪ عن يناير 2021 و 105٪ عن يناير 2020، وحققت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات نموًا بنسبة 73٪ ، بينما نمت السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 9٪.

قال مونوز: "كانت هذه القطاعات بمثابة شريان الحياة لمصنعي المعدات الأصلية في أوروبا والخيار الوحيد للمستهلكين الذين يبحثون عن توصيل سريع".

 

أنهت داسيا سانديرو الشهر كأفضل طراز مبيعًا حيث تم بيع 17558 وحدة، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي. تبعتها بيجو 208 مع 16190 وأكبر بيجو 2008 مع 16190.

 

افضل السيارات الأكثر مبيعًا في أوروبا عام 2022

 

افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

1- داسيا سانديرو: 17558 

حققت سيارة Dacia Sandero supermini ذات الأسعار المعقولة نموًا في المبيعات بنسبة 10 ٪ على أساس سنوي في بداية عام 2022، لتنتهي في شهر يناير في المركز الأول. أصبحت عملية الشراء أكثر جاذبية العام الماضي مع تقديم طراز من الجيل الجديد يتميز بمعدات محسّنة كثيرًا مثل المصابيح الأمامية LEDونظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس.

افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

2- بيجو 208: 16190 

قادت بيجو 208 نهاية Stellantisالقوية لهذا العام، حيث أنهت عام 2021 في المركز الثاني كإنجاز محترم للغاية، وبدأت عام 2022 في وضع قوي بنفس القدر ساعدت شعبيتها بلا شك من خلال التنقيحات المكثفة بما يتماشى مع لغة التصميم الجديدة لبيجو كما أصبحت أول سيارة صغيرة يتم تزويدها بمحركات بنزين وديزل وكهرباء.

افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

3- بيجو 2008: 14563

تعتبر سيارة الكروس أوفر المدمجة ذات التصميم الجريء خيارًا شائعًا للسائقين الأوروبيين لم تكن مبيعاتها لشهر يناير قوية مثل هذا الوقت من العام الماضي، لكن بيجو ما زالت تشحن 14563 منها في أوروبا مرة أخرى، كما إنها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعاً، متفوقة على أمثال فولكس فاجن تي روك وهيونداي توكسون.

افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

4- فولكس فاجن جولف: 14483 

يبدو أن فولكس فاجن جولف ستواصل مبيعاتها القوية في عام 2022 بعد الانتهاء من العام الماضي كأكبر مبيع في أوروبا، وتضررت بشدة من قيود العرض لكن الطلب ظل قويا، وتم تحديثه مؤخرًا في عام 2020، مع إعادة تصميم مجموعة مختارة من محركات البنزين والديزل والهجين تم بيع ما مجموعه 205405 سيارة غولف في عام 2021، بما في ذلك متغيرات أداء GTI و GTE و GTD و R.

افضل 5 سيارات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2021

5- فولكس فاجن تي روك: 13668

تعد T-Roc Crossover هي ثاني طراز لفولكس فاجن في المراكز العشرة الأولى، حيث بلغت مبيعاتها 13668 في يناير، هذا يكاد يساوي هذا الوقت من العام الماضي، حيث كان الكروس الصغير موجودًا منذ عام 2017، وتعكس شعبيته مزيجًا متعدد الاستخدامات من محركات البنزين والديزل، بالإضافة إلى التقديم الأخير لطراز Rالرائد الموجه نحو الأداء.

 

السيارات يناير Jato Dynamics اشباه الموصلات السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-2-2022

موضوعات متعلقة

مواجهة بين BMW M4 ولكزس RC F في سباق تسارع مثير.. فيديو

في مثل هذا اليوم 1936.. أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاجن| صور

سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج موديل 2023.. صور

معهد IIHS يكشف عن جوائز قواعد السلامة العامة للسيارات ..صور

ألمانيا وإيطاليا ترفضان اقتراح المفوضية الأوروبية حظر محركات الوقود بحلول 2035.. تفاصيل

سيارة باتمان "باتموبيل" الجديدة جاهزة لمحاربة الجريمة في جوثام.. فيديو

العدسات التجسسية ترصد سيارة مرسيدس A45 Facelift AMG موديل 2023.. صور

خسائر كارثية لمجوعة فولكس فاجن العالمية بسبب حريق فيليسيتي آيس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قبل مناقشته بالشيوخ.. تعرف على أسباب إصدار قانون موحد للتأمين

بعد قليل .. محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

أخبار الفن| وفاء سالم تفجر مفاجأة عن وفاة جالا فهمي.. ومحمد فؤاد يظهر بوزن زائد

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو.. والقناة الناقلة

بيبسي بالنيتروجين..شركة عالمية تعلن إنتاج مشروبات غازية غريبة

أهم الأخبار.. الجمهور يدعم الأهلي بعد الهزيمة من صن داونز.. ظهور جديد لمحمد فؤاد بوزن زائد.. امرأة أوكرانية تصرخ في وجه جندي روسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ