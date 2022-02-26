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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

4 سيارات ألمانية في السوق المصرية.. صور

صدى البلد

تمتلك السيارات الألمانية شعبية كبيرة وجارفة في السوق المصرية منذ بدايات القرن الماضي وذلك بفضل ما تمتلكه من جودة صناعة مذهلة ومواصفات قوية تجعلها رائدة دائما، كما يتميز الصانع الألماني بالجمع بين الفخامة والرقي وبين قوة الأداء والسرعة.

فولكس فاجن باسات 

تعتمد سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 في مصر على محرك بسعة 1400 سي سي تربو ينتج قوة تصل الى 150 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات بنظام جر امامي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.9 ثانية، ويبلغ سعرها في السوق المصري 625.000 جنيه.

BMW X1

تتوفر سيارة  BMW X1 موديل 2022 في مصر على بمحرك بسعة 1500 سي سي تربو ينتج قوة تصل الى 140 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 220 نيوتن/متر، وناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات بنظام دفع خلفي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.6 ثانية، وتصل سرعتها الى 201 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سعرها في السوق المصري 800.000 جنيه.

مرسيدس CLA 180 

جاءت سيارة مرسيدس CLA 180 موديل 2022 في مصر بمحرك سعة 1300 سي سي تربو ينتج قوة تصل الى 163 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 200 نيوتن/متر، وناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات بنظام جر امامي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى 216 كيلومتر في الساعة، ويبلغ سرعها في السوق المصري 815.000 جنيه.

مرسيدس C 300 

تستمد سيارة مرسيدس C 300 موديل 2022 في مصر قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي تربو ينتج قوة تصل الى 258 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 370 نيوتن/متر، وناقل حركة اوتوماتيكي من 9 سرعات بنظام دفع خلفي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 5.9 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى 250 كيلومتر في الساعة.

 

تتوفر سيارة مرسيدس C 300 في مصر بعدة فئات:

مرسيدس C 300 اتوماتيك  AMG W/ARTICOبسعر1,100,000  جنيه.

مرسيدس C 300 اتوماتيك   AMG W/LEATHERبسعر1,130,000 جنيه. 

مرسيدس C 300 اتوماتيك   AMG Coupeبسعر1,235,000  جنيه.

مرسيدس C 300 اتوماتيك   AMG Cabrioletبسعر1,275,000 جنيه.

السيارات الألمانية السوق المصرية فولكس فاجن BMW X1 مرسيدس CLA 180 مرسيدس C 300 مرسيدس

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