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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشروعات "الطرق العملاقة" في القاهرة الكبرى ..توازن جديد في الكثافة المرورية

تفقد الرئيس السيسي
تفقد الرئيس السيسي لمحور حسب الله الكفراوي

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، تقريرا عن مشروعات " الطرق العملاقة في القاهرة الكبرى .

وأفاد التقرير إلى أن تلك المشروعات تهدف إلى خلق توازن في الكثافة المرورية وتوزيعها ، وتحظى هذه المشروعات بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

و وجه الرئيس  عبد الفتاح السيسي، بسرعة انتهاء الأعمال بالطرق والكبارى، خلال  ثلاثة أشهر، وذلك خلال تفقده أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "ألماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

الطرق العملاقة برنامج صباح الخير يا مصر الرئيس السيسي محور حسب الله الكفراوي مشروعات النقل

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