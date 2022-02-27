شاهد دبابة تسير وهي تحترق في العاصمة الأوكرانية كييف

عرضت فضائية العربية فيديو لدبابة تسير وهى تحترق فى العاصمة الأوكرانية كييف، وكانت هناك انباء أشارت إلى أن سكان العاصمة يستعدون بتجهيز قنابل ملوتوف لإلقائها على الدبابات وربما هذا ما يبرر وجود نيران تشتعل على دبابة وهى تسير.

وقبل قليل، قالت وسائل الإعلام إنه صافرات الإنذار تم إطلاقها في مدينة ريفن شمال غرب البلاد للتحذير من هجمات جوية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية محاصرة قواتها لمدينتي خيرسون وبيردياسك.

وأطلقت روسيا موجة من الهجمات على أوكرانيا تستهدف المطارات ومرافق الوقود في ما بدا أن المرحلة التالية من الغزو الذي تباطأ بمقاومة شرسة.

وزودت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، وفرضت العقوبات والقيود التي تهدف إلى زيادة عزل موسكو.

وأضاءت انفجارات ضخمة السماء في وقت مبكر من يوم الأحد جنوب العاصمة، كييف، حيث التزم الناس منازلهم.

واستهدفت النيران قبل الفجر مستودع نفط بالقرب من قاعدة جوية في فاسيليكيف، حيث كان هناك قتال مكثف، وفقا لرئيس بلدية المدينة.

وقال رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلنسكي إن انفجار آخر كان في مطار زولياني المدني.

وقال مكتب زيلنسكي أيضا إن القوات الروسية فجرت خط أنابيب غاز في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مما دفع الحكومة إلى تحذير الناس من أجل حماية أنفسهم من الدخان من خلال تغطية نوافذهم بقطعة قماش مبللة أو الشاش.

وتعهد الرئيس الأوكراني بأن "سنقاتل من أجل أن نحرص على بلدنا".

