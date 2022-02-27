نرفض عقلية الحرب الباردة.. الصين: العقوبات ضد روسيا تعيق تسوية الوضع حول أوكرانيا

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي: إن بكين لا توافق على استخدام العقوبات ضد روسيا كوسيلة لحل الوضع بشأن أوكرانيا.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضح يي، في اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلاده تعتقد أن ذلك سيلحق الضرر ليس بالاقتصاد فقط، بل سيعيق أيضا عملية التسوية السياسية.

وأضاف: "الصين ليس فقط لا تؤيد استخدام العقوبات كوسيلة لحل المشاكل، بل وتعارض بشكل أكبر العقوبات الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي".

وأكد أن بكين تولي اهتمامًا كبيرًا بتطورات الوضع في أوكرانيا، وتدعم كل الجهود التي تسهم في انفراج الموقف والتسوية السياسية.

ولفت: "تعتقد الصين أنه يجب الابتعاد تماما عن عقلية كتل الحرب الباردة.

وتدعم الصين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية، في استئناف الحوار والسعي لإنشاء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة من أجل ضمان النظام والاستقرار على المدى الطويل في القارة الأوروبية".