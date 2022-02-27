علي السيد: احتلال روسيا لأوكرانيا بداية المعارك ولا توجد مقارنة بين الجيشين.. فيديو

قال مدير تحرير جريدة الأهرام، علي السيد ، إن ملامح الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت واضحة ، وروسيا تبحث في الوقت الراهن عن منفذ في ظل وجود عقوبات، وعدم وجود ضمانات أمنية.

وأوضح علي السيد ، خلال استضافته لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن حلف الناتو معروف بعدائه مع روسيا، وهو ما جعل روسيا تمتد بدل من أن تنكمش بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، متابعا: "روسيا تدخل لأوكرانيا وهنا تبدأ المعاركة ولم تنته".

وتابع " السيد " ، أن أوكرانيا تعتبر الفاصل بين الناتو وروسيا، ومن يحكمون أوكرانيا مجموعة من المراهقين ، والجيش الأوكراني أمام الجيش الروسي لا شيء.

وأعلن الاتحاد الدولي للجودو، اليوم الأحد، تعليق منصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسًا فخريًا له بسبب غزو قوات بلاده لأوكرانيا.

وكتب الاتحاد الدولي للجودو، في بيانه: "نظرًا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب فلاديمير بوتين رئيسًا فخريًا وسفيرًا للاتحاد".

ويأتي القرار ضمن عدد من "العقوبات" الرياضية التي تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة ضد موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا، من ضمنها إلغاء سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في روسيا، المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية سبتمبر المقبل.