سياسي روسي: موسكو لا تستهدف احتلال أوكرانيا

أكد اندرية مورتازين المحلل السياسي الروسي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلم أن ما يفعله في أوكرانيا يمثل كارثة للعالم.



وأضاف اندرية مورتازين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن :"الحديث عن قتلى وخسائر في الدبابات والمدرعات في حرب أوكرانيا كلام فارغ وغير صحيح تماما".



وتابع اندرية مورتازين المحلل السياسي الروسي، أن روسيا لا تستهدف احتلال أوكرانيا، مستدركا ان هدفها هو إزالة النظام الحاكم هناك، أي تريد تغيير النظام الأوكراني.

