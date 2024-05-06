سفير الاحتلال بالأمم المتحدة: منح فلسطين وضع دولة يجبر واشنطن على وقف تمويل المنظمة

علق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، على التصويت المتوقع هذا الأسبوع في الجمعية العامة والذي سيمنح فلسطين وضع دولة مع كامل حقوقها.

وقال إردان: يستغل الفلسطينيون مرة أخرى الأغلبية التلقائية والانحلال الأخلاقي للأمم المتحدة وبعد فشلهم في الحصول على وضع دولة عضو من خلال مجلس الأمن كما هو مطلوب، فإنهم يتجاوزون المجلس ويدوسون جميع القواعد ويرفعون القرار إلى الجمعية العامة".

وتابع: "إذا تمت الموافقة على القرار، فلن يغير أي شيء على أرض الواقع، ولكنه سيثبت مدى انفصال الأمم المتحدة عن الواقع ويكافئ الإرهاب".

وزعم: بما أن المبادرة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، فإذا تمت الموافقة عليها، أتوقع أن الولايات المتحدة ستوقف تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها بشكل كامل، وفقاً للقانون الأمريكي”.